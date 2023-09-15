هزة أرضية جديدة في البحر المتوسط

ضربت هزة أرضية بقوة 3.2 درجات على مقياس ريختر، جزيرة كريت اليونانية في البحر المتوسط على عمق 14 كيلومترا، بحسب "روسيا اليوم".



وأوضحت بيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن "هزة أرضية ضربت جزيرة كريت اليونانية على مسافة 133 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من إيراكليو الواقعة جنوب البلاد و94 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة مويري".



وشهدت جزيرة كريت فجر الأحد الماضي هزة أرضية بقوة 2.5 درجات على مقياس ريختر، بعمق 5 كيلومترات.