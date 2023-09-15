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الخطيب: للاستجابة لدعوة الحوار والتوافق لانتخاب رئيس

أخبار لبنان
2023-09-15 | 06:12
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الخطيب: للاستجابة لدعوة الحوار والتوافق لانتخاب رئيس
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الخطيب: للاستجابة لدعوة الحوار والتوافق لانتخاب رئيس
رأى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب أننا في ظلمات بعضها فوق بعض، ومنها ظلمات الفوضى الفكرية والثقافية والسياسية التي يعيشها لبنان التي تُشكّل الأرضية المناسبة للفساد، معتبرا أنها فوضى موجهة وليست بريئة يسمونها فوضى خلاّقة يزرع فيها بذور فسادهم.

وشدد في خطبة الجمعة، على أن الخروج من الظلمة يجب أن يتحقّق بالأمس قبل اليوم فيستجاب لدعوة الحوار والتوافق لانتخاب رئيس للجمهورية تمهيداً لانتظام الحياة الدستورية وللخروج بأسرع وقت من الازمة الحالية حتى لا تتشعّب الازمات كما يحصل الآن في مخيم عين الحلوة، مؤكدا أن الفوضى السياسية هي احد اسباب انفلات الأمن.

وكرر الخطيب استنكاره لما يحدث من اقتتال في مخيم عين الحلوة "التي تضر بالقضية الفلسطينية وتضعف الموقف الفلسطيني في مواجهة العدو والتأييد اللبناني لقضيتهم"، آملا أن يكون الالتزام بالاتفاق الذي أُنجز بين المتقاتلين بتدخل مشكور من رئيس مجلس النواب نبيه بري التزاماً نهائياً حفاظاً على القضية الفلسطينية وضنّاً بدماء أبناء الشعب الفلسطيني واللبناني وابناء الجنوب وصيدا الذين لا يستحقون تعريضهم وابناءهم ومصالحهم كما الفلسطينيين للخطر.

أخبار لبنان

عين الحلوة

علي الخطيب

الحوار

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