اتصال بين ميقاتي ولودريان: نتائج المحادثات ايجابية بقرب انتخاب رئيس جديد للجمهورية

بحث رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، في إتصال هاتفي مع الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان جرى، في نتيجة المحادثات واللقاءات التي عقدها لودريان في بيروت على مدى ثلاثة أيام.



وتم التأكيد المشترك خلال الاتصال "أن نتائج المحادثات ايجابية بقرب انتخاب رئيس جديد للجمهورية".