كلاس: المنشآت الرياضية خارج الخدمة والرياضة مهجرة!

كتب وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور جورج كلاس عبر منصة "أكس" تعليقًا على الإهمال والأضرار اللاحقة بالمدينة الرياضية والمنشآت الرياضية ما جعلها خارج الخدمة: "المنشآت الرياضية خارج الخدمة والرياضة مهجرة! مؤسف ألا تستطيع الأندية والإتحادات الرياضية أن تقيم مباريات وتستضيف بطولات على ملاعب وقاعات المدينة الرياضية والمنشآت في طرابلس وسمار جبيل بسبب الإهمال والأضرار اللاحقة بها، ما جعلها خارج الخدمة. اليوم رياضة كرة القدم اللبنانية مهجرة وتضطر للعب في الخارج. إنها مسؤوليتنا كوزارة. معًا لإنقاذ المنشآت الرياضية وإعادتها إلى الحياة. القرار قريبًا في مجلس الوزراء".