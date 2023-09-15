الخليل: ما صدر عن صندوق النقد الدولي يتطابق مع رؤية وزارة المالية

الخليل: ما صدر عن صندوق النقد الدولي يتطابق مع رؤية وزارة المالية

إعتبر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل أن ما صدر عن صندوق النقد الدولي يعد توصيفًا دقيقًا للواقع المالي والنقدي والإقتصادي ويتطابق مع رؤية وزارة المالية وينسجم مع ما بدأته من خطوات تصحيحية عبرت عنها ما تضمنته موازنات الأعوام المتتالية للأعوام ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ و٢٠٢٤ والتي أدت بشكل رئيسي إلى زيادة في الواردات وساهمت في الأشهر الأخيرة في ما نشهده إلى حد معقول من إستقرار مالي ونقدي في سعر الصرف.



وأشار إلى أن ما ورد لجهة إستكمال الإصلاحات يؤكد وجهة النظر القائلة إن ما قامت به الوزارة يجب أن يستكمل بتشريعات لخطوات إصلاحية بنيوية عاجلة، وما زال الوضع السياسي المأزوم يحول دون تنفيذها، ما يتطلب التعاطي مع الإصلاحات المطلوبة بمسؤولية أكبر على المستوى التشريعي كي نستطيع كمعنيين جميعًا وضع خطة التعافي الإقتصادي على مسارها الصحيح.