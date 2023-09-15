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قائد الجيش وضع حجر الأساس لثكنة فوج المغاوير في مراح الديشار في المتين ولنادي الضباط في البقاع
أخبار لبنان
2023-09-15 | 12:12
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قائد الجيش وضع حجر الأساس لثكنة فوج المغاوير في مراح الديشار في المتين ولنادي الضباط في البقاع
قائد الجيش وضع حجر الأساس لثكنة فوج المغاوير في مراح الديشار في المتين ولنادي الضباط في البقاع
وضع قائد الجيش العماد جوزاف عون حجر الأساس لثكنة عائدة لفوج المغاوير في منطقة مراح الديشار - المتين بحضور النائب ميشال ضاهر وعدد من فاعليات المنطقة ورجال الأعمال الذين سيمولون بناء الثكنة وإميل عقل الذي قدم الأرض المخصصة لذلك.
وتقع الثكنة على طريق بسكنتا - زحلة وتشكل عامل إطمئنان لأهالي المنطقة ولمستخدمي الطريق المذكور.
كما وضع عون حجر الأساس لنادي ضباط منطقة البقاع بحضور النائب السابق سيزار المعلوف وغسان صليبا اللذين قدما الأرض المخصصة لإقامة النادي.
وأكد قائد الجيش أن "إستمرار المؤسسة العسكرية وصمودها عائدان إلى إيمان عسكرييها بوطنهم وقضيتهم وقدسية مهمتهم وإستعدادهم للتضحية، رغم الظروف الصعبة، وكذلك إلى ثقة اللبنانيين في الداخل والخارج ومحبتهم للمؤسسة العسكرية، ومسارعتهم إلى دعمها بكل الإمكانات المتاحة".
بعدها، إفتتح نادي ضباط رياق عقب توسيع أقسامه وتحديث تجهيزاته.
أخبار لبنان
قائد الجيش
جوزاف عون
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