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حلقة خاصة على الـLBCI بمناسبة الذكرى الـ٤١ على استشهاد الرئيس بشير الجميل ورفاقه...

أخبار لبنان
2023-09-15 | 14:35
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حلقة خاصة على الـLBCI بمناسبة الذكرى الـ٤١ على استشهاد الرئيس بشير الجميل ورفاقه...
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حلقة خاصة على الـLBCI بمناسبة الذكرى الـ٤١ على استشهاد الرئيس بشير الجميل ورفاقه...

حلقة خاصة على الـLBCI بمناسبة الذكرى الـ٤١ على استشهاد الرئيس بشير الجميل ورفاقه...

بمناسبة الذكرى الـ٤١ على استشهاد الرئيس بشير الجميل ورفاقه، إستضافت شاشة الـLBCI رئيس أكاديمية بشير الجميل المهندس ألفرد ماضي مع إثنين من خريجي الأكاديمية هما بول حبيب وهاروت شاهينيان ضمن برنامج "نهاركم سعيد" في حلقة مباشرة مع الإعلامي يزبك وهبي من غابة الشهداء-طبرية. 

وانطلقت الحلقة مع رئيس الأكاديمية المهندس ماضي باستذكار صفات الشيخ بشير المتمردة والقيادية منذ صغره وصولًا لمسيرته النضالية والمقاومة العسكرية والسياسية التي أوصلته لسدة الرئاسة، فالإستشهاد في سبيل الوطن والقضية، مرورًا بتوضيح وتصحيح لمراحل وأخطاء تاريخية شائعة تناولت الرئيس بشير والمعارك التي خاضها، وكيف تحققت الإنتصارات بالمجهود والتعب الذي بذل في سبيلها، والأهم كيف أن كل ما تحقق لم يكن يومًا لهدف شخص إسمه بشير بل خدمة للإنسان والقضية والوطن.

أما بالنسبة إلى المتخرجين، فقد تناولا ما تعلماه في المستوى الأول المختص بمسيرة بشير ونضاله والمستوى الثاني الذي يختص بالتدريب على القيادة، وما تغير بنظرتهما لبشير وللوطن ولأنفسهما بعد هذين المستويين.

وقد تناول حبيب، بصفته منسق، السباق الأول لجمعية "The Right Path" الذي سيقام في الأشرفية تحت عنوان: "Achrafieh Race10452" بتاريخ ١٥ تشرين الأول ٢٠٢٣ ودعا اللبنانيين للمشاركة بشقيه سباق المحترفين الـ١٠٤٥٢م وسباق المرح ٢٠٠٠م والإنطلاقة للسباقين من ساحة ساسين. 

وقد ختمت الحلقة برسالة أمل وجهها رئيس الأكاديمية إلى اللبنانيين وبخاصة الشباب منهم، بألا ينتظروا أي شيء من السياسيين وأن يتشجعوا ويأخذوا المبادرة في سبيل إنقاذ لبنان والقضية، وأن خلاص لبنان هو بيدهم وبواسطتهم وباتحاد إرادتهم لأن "القيادة تؤخذ ولا تعطى".


لمشاهدة الحلقة، إضغط هنا.


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