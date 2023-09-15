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أبو مرزوق: نثمن كل الجهود التي أثمرت وقف شامل لإطلاق النار في مخيم عين الحلوة

أخبار لبنان
2023-09-15 | 15:20
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أبو مرزوق: نثمن كل الجهود التي أثمرت وقف شامل لإطلاق النار في مخيم عين الحلوة
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أبو مرزوق: نثمن كل الجهود التي أثمرت وقف شامل لإطلاق النار في مخيم عين الحلوة

أبو مرزوق: نثمن كل الجهود التي أثمرت وقف شامل لإطلاق النار في مخيم عين الحلوة

جال وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية – حماس برئاسة عضو المكتب السياسي الدكتور موسى أبو مرزوق على فعاليات مدينة صيدا ونوابها وكذلك المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والتقى وفد الحركة الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد، النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، النائب السابقة بهية الحريري، مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود، نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان الدكتور بسام حمود.

وضم وفد حماس رئيس دائرة العلاقات الوطنية في الخارج علي بركة، ممثل الحركة في لبنان الدكتور أحمد عبد الهادي، نائب المسؤول السياسي في لبنان جهاد طه والمسؤول السياسي للحركة في صيدا أيمن شناعة.
 
وأثنى أبو مرزوق على دور الفعاليات والشخصيات الصيداوية ونواب المدينة في وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة، مقدرًا جهد كافة الإخوة والأشقاء في الهيئات والأحزاب اللبنانية والفلسطينية والأجهزة الأمنية وجهود دولة الرئيس نبيه بري.
 
وأكد وفد حماس خلال جولته على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، وعدم تكرار الإشتباكات، ومعالجة أسبابها وحماية مخيم عين الحلوة وكافة المخيمات الفلسطينية في لبنان، مشددًا على إستمرار الحركة في التنسيق والتواصل مع كافة الأطراف الفلسطينية واللبنانية لحماية قرار وقف إطلاق النار والعمل على تسليم المتهمين للأجهزة الأمنية اللبنانية.
 
وقال أبو مرزوق: "تحدثنا مع فعاليات مدينة صيدا ونوابها عن عمق العلاقة بين الأشقاء والأهل في صيدا والمخيم، والعلاقة التاريخية بين الشعبين الفلسطيني واللبناني وتحديدًا في هذه البقعة الطيبة المباركة من لبنان، ونتفهم إنزعاج بعض الأشقاء اللبنانيين من إطلاق النار في المخيم ونعتبر ذلك أمرًا مؤسفًا ومعيبًا بحق قضيتنا المباركة والعادلة."
 
وأكد أبو مرزوق أن حركة حماس ستعمل قصارى جهدها بالتنسيق مع كافة القوى اللبنانية والفلسطينية والأجهزة الأمنية اللبنانية لتسليم المتهمين والمتورطين في اغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي إلى القضاء اللبناني، مشيرًا إلى أنها مهمة صعبة لكن سنسعى مع المخلصين لإنجاز ذلك.
 
ولفت إلى أننا "نجدد موقفنا الوطني والمسؤول بضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء المظاهر المسلحة في مخيم عين الحلوة وعودة النازحين إلى منازلهم، وفتح المدارس والطرقات، وإنهاء كافة المظاهر المسيئة لشعبنا، ونداوي جراحنا، ونتمنى أن نكون يدًا واحدة من أجل مستقبل الشعب الفلسطيني ومستقبل قضيته في التحرير والعودة."
 
وختم وفد حماس برئاسة أبو مرزوق جولته في مدينة صيدا بتفقد الأهالي والنازحين في مسجد الموصلي وبعض الأماكن التي استقبلت نازحي مخيم عين الحلوة.


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