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وزير الخارجية وميقاتي غادرا الى نيويورك للمشاركة في إفتتاح الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة
أخبار لبنان
2023-09-16 | 01:13
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وزير الخارجية وميقاتي غادرا الى نيويورك للمشاركة في إفتتاح الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة
غادر وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب بيروت صباح اليوم متوجها الى نيويورك مع الوفد اللبناني الرسمي برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي للمشاركة في إفتتاح الدورة الـ ٧٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة والنشاطات التي تقام على هامشها.
وخلال وجوده في نيويورك وعلى هامش اعمال الدورة ستكون للوزير بوحبيب سلسلة لقاءات واتصالات لبحث قضايا لبنانية واقليمية.
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