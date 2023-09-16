الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
رياضة المحركات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير الخارجية وميقاتي غادرا الى نيويورك للمشاركة في إفتتاح الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة

أخبار لبنان
2023-09-16 | 01:13
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الخارجية وميقاتي غادرا الى نيويورك للمشاركة في إفتتاح الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وزير الخارجية وميقاتي غادرا الى نيويورك للمشاركة في إفتتاح الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة

غادر وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب بيروت صباح اليوم متوجها الى نيويورك مع الوفد اللبناني الرسمي برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي للمشاركة في إفتتاح الدورة الـ ٧٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة والنشاطات التي تقام على هامشها.

وخلال وجوده في نيويورك وعلى هامش اعمال الدورة ستكون للوزير بوحبيب  سلسلة لقاءات واتصالات لبحث قضايا لبنانية  واقليمية.

أخبار لبنان

الخارجية

وميقاتي

غادرا

نيويورك

للمشاركة

إفتتاح

الدورة

للجمعية

العامة

للأمم

المتحدة

LBCI التالي
لودريان كما جاء غادر... برّي: طاولة الحوار جاهزة (الجمهورية)
الخلاف ينفجر بين وزير الداخلية اللبناني ومدير قوى الأمن (الشرق الأوسط)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:21

البيت الأبيض: بايدن سيلتقي نتانياهو الأربعاء على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

LBCI
أخبار لبنان
2023-08-28

وزير الخارجية تابع إجتماعاته في نيويورك

LBCI
اقتصاد
2023-08-23

توضيحٌ من "المالية" بشأن تمويل سفر وزير الخارجية إلى نيويورك

LBCI
صحف اليوم
2023-08-19

وزير الخارجية الى نيويورك لمواكبة المفاوضات حول قرار تمديد ولاية اليونيفيل (اللواء)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
04:12

قوى الأمن: يحطّمان زجاج السيّارات ويسرقان محتوياتها وشعبة المعلومات تلقي القبض على أحدهما وتلاحق الثاني

LBCI
أخبار سياسية
02:13

الحاج حسن: نريد رئيسا إصلاحيا يعيد بناء مؤسسات الدولة ويحافظ على عناصر قوة لبنان

LBCI
حال الطقس
01:31

طقس مستقرّ يسيطر على لبنان... واحتمال لتساقط الأمطار الثلاثاء

LBCI
صحف اليوم
01:26

لودريان كما جاء غادر... برّي: طاولة الحوار جاهزة (الجمهورية)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
2023-08-18

ختم مطعم في بيروت بالشمع الأحمر لتسببه بحالات تسمم غذائية

LBCI
فنّ
2023-08-23

نجوم ومشاهير لبنان وسوريا ومصر يحتفلون بعيد ميلاد وديع الشيخ في حفلٍ أسطوري (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
2023-08-23

تحطم الطوافة التابعة للقوات الجوية في منطقة حمانا حصل أثناء تنفيذ طيران تدريبي

LBCI
منوعات
2023-09-04

جريمة مروعة وقعت في بلدٍ عربي... قتلت طفلتيها من خلال كتم أنفاسهما بفوطة ثم حاولت الانتحار!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:06

هل حان وقت السلام في اليمن؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

جولة لودريان الثالثة لم تكن ثابتة وبحث عن أفكار جديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

أصحاب الهمم يستحقون الأفضل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

Path Of Joy يخرج تلامذة مركز سرطان الأطفال من طلاب الشهادات الرسمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

إختتام النسخة الثالثة من برنامج Youth For Governance

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

العمال السوريون يغزون قطاع العمل في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

من عين الحلوة طريق نحو تحرير القدس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مخيم عين الحلوة عاصمة شتات بفصائل كثيرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

لبنان يسير بخطة بيئية لمكافحة الحرائق.. فهل ينجح بإقناع دول العالم بأنه يستحق المساعدة؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
10:06

قرار لمصرف لبنان حول إجراءات استثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الأجنبية

LBCI
أخبار لبنان
06:08

هزة أرضية جديدة في البحر المتوسط

LBCI
امن وقضاء
04:26

بالاسماء والخريطة: هذه المناطق اللبنانية هي الاكثر عرضة للحرائق (فيديو)

LBCI
فنّ
14:46

قبلات ساخنة وعناق حار... فيديو قديم لممثلة لبنانية يشعل مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)

LBCI
فنّ
04:28

ابنة نقولا الأسطا الحسناء تأسر القلوب بجمالها... ووالدها: بذكر سميّتك عالمسرح

LBCI
أمن وقضاء
13:43

موسم الحرائق.. ما هي المناطق الأكثر خطورة؟

LBCI
منوعات
14:26

زار منزلها وتحرش بها... مراهقة شنقت نفسها بتعليقة ملابس وهذه القصة الكاملة!

LBCI
خبر عاجل
05:41

معطيات الـLBCI: الموفد الفرنسي بصدد التحضير للعودة الى لبنان لعقد لقاء في قصر الصنوبر لبحث موضوع الأجوبة التي تلقاها من الأطراف على الأسئلة الموجهة من قبل السفارة الفرنسية اليهم

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More