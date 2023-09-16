حزب الله يدين العقوبات الاميركية الاخيرة: المعنى الحقيقي لها هو الاعتراف بالفشل في المواجهة الفكرية

دانت العلاقات الاعلامية في حزب الله فرض الادارة الاميركية عقوبات على مؤسسات اعلامية ايرانية وعدد من مسؤوليها والعاملين فيها.



واعتبرت العلاقات الاعلامية في حزب الله في بيان أن الادارة الأميركية وأتباعها في العالم يتشدقون زورا وكذبا بحرية التعبير والفكر والمعتقد طالما تتماشى مع مصالحهم وسياساتهم ومعتقداتهم ويمارسون في الواقع خنق حرية التعبير لكل من يعارضهم بكل الأساليب خصوصا العقوبات التي تكشف زيف سياستهم وادعاءاتهم الكاذبة عن الحرية والمساواة والفرص المتكافئة.



وأكدت أن المعنى الحقيقي للعقوبات على المفكرين والكتّاب والاعلاميين والمؤسسات الاعلامية على امتداد العالم هو الاعتراف بالفشل في المواجهة الفكرية والعجز عن اقناع العالم بالنموذج الثقافي الغربي القائم على السيطرة والهيمنة.



وأعلن حزب الله تضامنه التام مع كافة المؤسسات والأفراد الذين طالتهم العقوبات الظالمة، ووقوفه إلى جانبهم وتأييده التام لدورهم الاعلامي البناء في مواجهة العدوان والاحتلال ودعم المقاومة وحركات التحرر وحق الشعوب لاسيما شعوب المنطقة في الحرية والاستقلال.