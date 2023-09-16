قاسم: كل من يرفض الحوار مسؤول عن الخلل والتدهور وتأخير ‏انتخابات رئيس

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أن المقاومة ستكون مستعدة لأي مواجهة إذا ما فرضتها إسرائيل، و"لن تؤثر فينا أصوات التوتر العالي في كشف لبنان أو إخضاعه للأجنبي، ونحن مؤمنون أن أعداءنا سيهزمون في أي مواجهة مهما علت أصواتكم أيها الصارخون في الفراغ من دون فائدة".



ورأى، في حفل تخرج، أن بعضهم في لبنان يتهجم على المقاومة وسلاحها ليستر ضعفه في خياره في رئاسة الجمهورية، ‏ولكن لا أحد يقف في وجه خياراته سوى مقدار قدرته.



وتابع قاسم بالقول:" ما ذنبنا إذا كنت عاجزا عن انتخاب رئيس والعدد معك قليل، من يريد نزع السلاح في لبنان فهو يريد إلغاء المقاومة، ونحن نسأله ألا يعلم أن ذلك يضعف ‏لبنان ويفسح المجال لإسرائيل لتحتل أرضنا؟ ليكن بعلمك إنتهى زمن عبث إسرائيل بحياة اللبنانيين من دون رادع، فبفضل المقاومة تحرر لبنان وتم ترسيم الحدود البحرية وسنعيد نفطنا وغازنا، وبفضل المقاومة تم طرد التكفيريين وأوجدنا توازن الردع مع إسرائيل. هذه المقاومة تحمي وتحرر، خيرات المقاومة في لبنان والمنطقة لا تحصى ولا تعد وأبواق الفتنة لن تتمكن من حرمان لبنان من إنجازاتها".



وشدد على أن اليوم الطريق الوحيد الإيجابي والمفتوح أمام انتخاب رئيس للجمهورية هو طريق الحوار وهذا ‏الطريق هو طريق حوار ليس مرتبطا للوصول إلى نتيجة، وإن كان الأفضل أن يصل إلى نتيجة، فقط أن نجلس معا لنتحاور لأننا سنعيش في البلد معا، معتبرا أن هذا يفتح الطريق أمام انتخاب الرئيس.



ورأى قاسم أن كل من يرفض الحوار مسؤول عن الخلل والتدهور وتأخير ‏انتخابات رئيس الجمهورية، وقال:" قد يكون الحوار لمجرد أن نتحاور وقد لا نصل إلى تفاهم، أما ‏بالعناد والتحدي والتعطيل لن يكون لبنان لكم ونحن لا نريد لبنان لنا وحدنا بل لكل أبنائه".



ولفت قاسم إلى أن الأحجام القيادية والسياسية معروفة، ولن يتمكن المتوترون ‏وأصحاب التصريحات اليومية عالية السقف إلا التدهور والخراب ونحن نريد مع الشرفاء إعمار البلد وإنقاذه، معتبرا أنه يبدو ان الامور لم تنضج بعد، ولكن الوقت لن يأتي بالمعجزات، كل وقت نخسره يزيد الخسائر بلا فائدة. أتمنى ان يستيقظ ضمير هؤلاء المعاندين من أجل أن يتعاونوا مع أبناء وطنهم لانجاز هذا الاستحقاق.