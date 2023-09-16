أطباء بلا حدود تستنكر الاعتداءات على الطواقم الطبية في مخيم عين الحلوة

أطباء بلا حدود تستنكر الاعتداءات على الطواقم الطبية في مخيم عين الحلوة

استنكرت منظمة أطباء بلا حدود الاعتداءات التي تتعرض لها الطواقم الطبية في مخيم عين الحلوة في صيدا، جنوب لبنان.



وقالت في بيان: "الطواقم الطبية ليست أهدافاً في النزاعات، حيث أن عملها أساسي وحيوي لإنقاذ حياة الأشخاص، بغضّ النظر عن عرقهم أو دينهم أو انتماءاتهم".



ودعت جميع الأطراف المتصارعة في المخيم إلى احترام المراكز الصحية والطواقم الطبية وتوفير بيئة آمنة لهم للاستمرار في عملهم المنقذ لحياة الناس وتقديم الرعاية الطبية الطارئة لمن هم بأمسّ الحاجة إليها .