وزير البيئة: سنعمم على الجميع منع حرق الأعشاب والمخلفات في هذه الفترة

شهدنا اليومين الماضيين عدة حرائق في الغابات والاحراج كادت ان تكون كارثية: في مرج بسري، حرار، قبعيت، عكار العتيقة، الضنية، كفرا وغيرها من المناطق. وساهمت سرعة الاستجابة من فرق الدفاع المدني، ومجموعات المستجيب الاول، والدعم الكبير من القوات الجوية في الجيش اللبناني وتأمين المياه من… pic.twitter.com/GRvMc4i4Zj
— Nasser Yassin (@nasseryassin) September 17, 2023
شهدنا اليومين الماضيين عدة حرائق في الغابات والاحراج كادت ان تكون كارثية: في مرج بسري، حرار، قبعيت، عكار العتيقة، الضنية، كفرا وغيرها من المناطق. وساهمت سرعة الاستجابة من فرق الدفاع المدني، ومجموعات المستجيب الاول، والدعم الكبير من القوات الجوية في الجيش اللبناني وتأمين المياه من… pic.twitter.com/GRvMc4i4Zj