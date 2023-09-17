وزير البيئة: سنعمم على الجميع منع حرق الأعشاب والمخلفات في هذه الفترة

كتب وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين على حسابه عبر منصة "إكس": "شهدنا في اليومين الماضيين حرائق عدة في الغابات والاحراج كادت أن تكون كارثية: في مرج بسري، قبعيت، عكار العتيقة، الضنية، كفرا وغيرها من المناطق. وساهمت سرعة الاستجابة من فرق الدفاع المدني، ومجموعات المستجيب الاول، والدعم الكبير من القوات الجوية في الجيش اللبناني وتأمين المياه من قبل البلديات بالسيطرة على هذه الحرائق ومنع تمددها".



وأشار وزير البيئة الى أن معظم هذه الحرائق بدأت باهمال بعض المزارعين الذين كانوا يحرقون الأعشاب اليابسة في أراضيهم، وأدت سرعة الرياح وانخفاض الرطوبة الى تمددها.



وقال: "سنعمم بالتعاون مع وزارة الزراعة ولجان المحميات الطبيعية والبلديات والجمعيات البيئية على الجميع منع حرق الاعشاب والمخلفات في هذه الفترة واحترام قانون الغابات الذي يمنع ذلك في الأراضي الواقعة على أقل من خمسماية متر من الغابات وذلك من ١ تموز إلى ٣١ تشرين الأول".