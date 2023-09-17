منصوري يشارك في اللقاء الدوري لحكام المصارف المركزية العربية في الجزائر

منصوري يشارك في اللقاء الدوري لحكام المصارف المركزية العربية في الجزائر

يشارك حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري في اللقاء الدوري لحكام المصارف المركزية العربية المنعقد في الجزائر، وكانت له على هامش هذا الإجتماع سلسلة من اللقاءات.



وسيركز الإجتماع على كيفية التعاطي مع التشابك في السياسات المالية ونقدية، وسيثير منصوري مسألة تقييم مجموعة العمل المالي FATF للبنان وتفادي وضعه على اللائحة الرمادية.

