شقير: بيروت بيتنا جميعًا وسنفعل المستطاع لإنصافها وإعادتها إلى سابق عهدها

أقام رئيس تجمع "كلنا لبيروت" الوزير السابق محمد شقير عشاءً جامعًا وحاشدًا على شرف رئيس مجلس بلدية بيروت الجديد عبدالله درويش لمناسبة إنتخابه رئيسًا للبلدية في مطعم الصياد.وأشار شقير إلى أننا "نعلم أنه في ظل الإنهيار المالي والإقتصادي، الإمكانيات قليلة فيما المتطلبات والحاجات كثيرة، لكننا على يقين أن رئيس البلدية عبدالله درويش مع محافظ بيروت والمجلس البلدي، وبناءً على ما يمكلون من عزيمة وإرادة صلبة والتزام وطني، سيفعلون المستطاع للإستجابة لأكبر قدر من المتطلبات والإحتياجات خصوصاً الأساسية".وأكد شقير أنه "في مواجهة الفشل السياسي الحاصل في البلد، ليس أمامنا في بيروت سوى أن نتكاتف جميعًا على إمتداد العاصمة بكل شوارعها وأحيائها، وأن تستجيب ممارستنا اليومية لترسيخ العيش المشترك والعدل والإعتدال والحفاظ على المناصفة وعلى وحدة العاصمة"، مشددًا على "أننا في بيروت عائلة واحدة، وأن بيروت البيت الجامع لنا جميعًا وسنفعل المستطاع لإنصافها وإعادتها إلى سابق عهدها مركزًا للثقافة والجمال والحياة والسياحة والإقتصاد ولؤلؤة الشرق والغرب".بدوره، أكد درويش عزمه وإصراره على بذل كل الجهود بالتعاون مع المحافظ وأعضاء المجلس البلدي من أجل خدمة بيروت وأهلها.