الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
31
o
الجنوب
29
o
البقاع
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حفل خاص
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
31
o
الجنوب
29
o
البقاع
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
باسيل يدعو الى حوار حقيقيّ غير تقليديّ: الأولويّات الرئاسية هي خارطة انقاذ
أخبار لبنان
2023-09-17 | 06:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
5
min
باسيل يدعو الى حوار حقيقيّ غير تقليديّ: الأولويّات الرئاسية هي خارطة انقاذ
باسيل: تعالوا نختبر اللامركزية الإنمائية
أعلن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل خلال حفل اطلاق الولاية الجديدة لرئاسة التيار 2023-2027، أننا نلتقي تحت عنوان "تجديد الثقة" وهذا معنى التزكية للمرّة الثالثة، قائلا: "التيّار الذي لديه حريّة الخيار حدّد خياره وخياره هو ثقة بمساري وبخياراتي التياريّة والوطنية ودعوة لي لمواصلة نفس المسار".
وأضاف: "أجدّد اليوم التزامي نفسه أمامكم من دون أي تراجع أو تنازل أو تعب، وإذا كان لدى أحد أيّ رأي مختلف فإنّ حقّه بالاختلاف أو الاعتراض مقدّس، ولكن ضمن بيت التيّار وآليّاته، لا بالصالونات ولا بالاعلام، وعندما يصدر القرار فعلى الجميع الالتزام به".
وأشار الى أن "المسلسل النضالي للاصلاح لا يتوقف، والتيّار يحقّق أهم انجاز بالجمهورية اللبنانية: المحاسبة ونهاية زمن اللاعقاب، وصولاً للعقاب الفعلي. والمحاسبة ليست عملا ثأريا بالسياسة بل هي نضافة بالسياسة".
ولفت باسيل الى أن "الكيان الفريد هو التمّسك بلبنان الكبير، لبنان الـ 10452 كلم²، حتى لو كنا بحاجة لاعادة بنائه ولتجديد الفكرة اللبنانية وصوغها حول انتمائنا أي "اللبنانية"- Lebanity". وقال: "لا نستطيع أن نعيش بكيان نهائي، وبوطن دائم اذا ما أكّدنا هويّتنا وانتمائنا لرابط وطني يجمعنا، وهو فوق الطوائف، وفوق الفينيقية والعروبة والمشرقية والمتوسطية".
وشدد على أننا لا نستطيع المحافظة على وطننا اذا هاجر كل شعبنا وتم استبدالنا بشعوب أخرى ولو كانت جارة وشقيقة، قائلا: "سمّينا موضوع النزوح واللجوء"خطر كياني" وواجبنا أن نواجهه بقساوة وبرفض حاسم مهما كانت الكلفة. ولهذا، ندعو الى تحييد وطننا عن صراعات وايديولوجيّات ليست له علاقة بها".
وسأل: "هل مسموح ان ندفع من جديد بعد 75 سنة ثمن صراعات فلسطينية داخل مخيّمات على ارضنا يغذيها الخارج، وتؤدّي الى مخاطر جديدة؟".
وأشار رئيس التيار الوطني الحر الى أنه "بالثمانينات، دفعنا ثمن الحرب بارتفاع الدولار من 3 ليرات لـ1500 ليرة، وثمن الفساد بالـ 2020 رفع الدولار لـ 90 الف ليرة. هل مسموح ان تنهار عملتنا 30 الف مرّة؟ كلّ هذا بسبب منظومة، عبّت صناديقها الخاصة على حساب صندوق الدولة وودائع المواطنين".
وقال: "لن نقبل أن تتكرّر أخطاء الماضي ونتفرّج عليها؛ نحن مصمّمون على صنع مستقبل مختلف لشبابنا، لأننا اذا قبلنا او سكتنا، فهناك من يريد ابقاءنا تحت رحمة المنظومة، وهناك من يريد ارجاعنا الى الحرب".
وفي الملف الرئاسي، اعتبر باسيل أن "الجواب على كل الهواجس والأسئلة موجود بورقة الأولويّات الرئاسية التي كتبناها من سنة، وتعني انّ برنامج الرئيس اهم من شخصه، خصوصا اذا كان هذا الشخص، مثل ما هي حالنا اليوم، لا بيتمتّع بالحيثية التمثيلية الذاتية، وعلينا التعويض عنها بدعم نيابي وشعبي. من هنا وجوب التخلّي عن منطق الفرض، والانتقال لمنطق التحاور والتفاهم".
ولفت باسيل الى أن "لا فريق الممانعة قادر على فرض رئيس لا يمثلّنا ولا يمثّل وجداننا وناسنا، وقد ثبت انّ هذا مستحيل فرضه لا من الخارج ولا من الداخل. وفي نفس الوقت فريق المعارضة لا يستطيع أن يفرض على فريق الممانعة رئيسا يتحداه. وهنا منطق الحوار والتفاهم يفرض حاله اذا اردنا الخروج من الفراغ والانهيار".
وشدد على أن الأولويّات الرئاسية هي خارطة انقاذ، داعيا الى "حوار حقيقيّ غير تقليديّ وخارج طاولة مستديرة ورئيس ومرؤوس، قد يأخذ شكل مشاورات وتباحث ثنائي وثلاثي ومتعدّد الأطراف، من رؤساء الأحزاب أصحاب القرار، وليس ممثّلين عنهم، في مكان محصور وزمان محصور وموضوع محدّد، يفضي إلى انتخاب رئيس إصلاحي بمواصفات إصلاحية على أساس البرنامج الإصلاحي المتّفق عليه".
كما دعا باسيل إلى "إعادة تكوين السلطة على ركائز الشراكة لا المحاصصة، والتفكير بحكومة إصلاح تملك برنامجاً وخطّة عمل واضحة للإنقاذ المالي والاقتصادي". ودعا إلى "الالتزام جميعاً علانيةً، وعلى رأسنا دولة رئيس المجلس النيابي، بأن يعقد المجلس بنهاية الحوار المحدود زماناً، جلسات انتخاب مفتوحة نكرّس فيها إمّا اتفاقنا على الاسم، إذا حصل، أو نلتزم بالتنافس الديموقراطي للانتخاب بين المرشّحين ونقبل النتيجة حسب نصّ الدستور، ولا نخالف الدستور من البداية، لأنّه ما قيمة الوعود بالحفاظ على وثيقة الوفاق الوطني والطائف، وما قيمة الوعود ببناء دولة القانون إذا بدأنا العهد بمخالفة الدستور بجلسة انتخاب سيّد العهد الذي يبدأ عهده بقسم يمين على عدم مخالفة الدستور؟".
وقال: "اذا كان الغرب يريد ان يفرض عليكم رئيسا بخلاف الدستور، خذوا منه التزاما علنيا برفع الحصار عن لبنان والأهم بآلية واضحة ومسبقة لإعادة النازحين الى بلدهم".
من جهة ثانية، قال باسيل: "النظام المركزي حوّل لبنان إلى مناطق نفوذ للسياسيين وصارت منازل الطوائف أقوى من البيت اللبناني – اختبرنا نظام المركزية الزائفة التي أضعفت وحدة الدولة لمصلحة فيديرالية الطوائف". وأضاف: "النظام بحقيقته نظام فساد وتسلّط ومحاصصة؛ قسّم الناس ورهن حقوقهم بالولاء للزعماء ووضع اللبنانيين بمواجهة بعضهم البعض وأبعدهم عن بعضهم لدرجة أنّ البعض راح يتخيّل أنّ الحلّ هو بالانفصال".
وأضاف: "هذا نظام غذّى خطاب التحريض والتخويف من الآخر. تعالوا نختبر اللامركزية الإنمائية، التي ليست انسلاخاً ولا انفصالاً، بل هي إنماء وعدالة تنمويّة؛ هي جزء من الحل، صحيح، وليست كلّ الحل. الحلّ المتكامل يعني دولة مركزية قوية بنظام لامركزي إداري ومالي. اللامركزية تثبّت الناس بأرضهم وتفعّل قدراتهم وتحفّز عقولهم وطاقاتهم، وبفعل الشفافية، تمنحهم القدرة على محاسبة من يتولى مسؤولية الإدارة".
وتابع: "اللامركزية إنماء مناطقي تتكامل مع الصندوق الائتماني بالإنماء الوطني. الصندوق الائتماني يجعل أصول الدولة وممتلكاتها ومرافقها بأمان. هو مشروع أولاً لإحصائها ومعرفة قيمتها ومن ثم إدارتها واستثمارها لزيادة قيمتها وزيادة عائداتها، وهكذا تكون رافداً لتكبير حجم الاقتصاد ورافعة للدولة ولا تشكّل أيّ عبء عليها".
وأشار باسيل الى انه "من دون هذه الخطوة الإصلاحية لا يمكن تحقيق المشاريع الكبيرة كالمطارات بالقليعات ورياق وحامات، والمصفاية والمرفأ والمنطقة الاقتصادية بطرابلس، والمرفأ السياحي بجونيه، وسكك الحديد والكهرباء والمياه والطرقات وأملاك الدولة البحرية والبريّة وغيرها".
أخبار لبنان
باسيل
حوار
الأولويّات الرئاسية
اللامركزية
التالي
الجيش: توقيف أشخاص في حي السلم وحارة حريك لتعاطيهم المخدرات وترويجها
أسئلة من "التقدمي الإشتراكي" بشأن التعدي على المعالم الأثرية على مجرى نهر الكلب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
05:49
باسيل: اللامركزية تثبّت الناس بأرضهم وتفعّل قدراتهم وتحفّز عقولهم وطاقاتهم وبفعل الشفافية تمنحهم القدرة على محاسبة من يتولى مسؤولية الادارة
آخر الأخبار
05:49
باسيل: اللامركزية تثبّت الناس بأرضهم وتفعّل قدراتهم وتحفّز عقولهم وطاقاتهم وبفعل الشفافية تمنحهم القدرة على محاسبة من يتولى مسؤولية الادارة
0
آخر الأخبار
05:47
باسيل: لا فريق الممانعة قادر على فرض رئيس لا يمثلّنا ولا يمثّل وجداننا وناسنا وفي نفس الوقت فريق المعارضة لا يستطيع أن يفرض على فريق الممانعة رئيسا يتحداه وهنا منطق الحوار والتفاهم يفرض حاله اذا اردنا الخروج من الفراغ والانهيار
آخر الأخبار
05:47
باسيل: لا فريق الممانعة قادر على فرض رئيس لا يمثلّنا ولا يمثّل وجداننا وناسنا وفي نفس الوقت فريق المعارضة لا يستطيع أن يفرض على فريق الممانعة رئيسا يتحداه وهنا منطق الحوار والتفاهم يفرض حاله اذا اردنا الخروج من الفراغ والانهيار
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-08
موقف جنبلاط الذي توجه بسهامه نحو المعترضين على الحوار كانت قد سبقته مواقفُ لكلٍ جعجع وباسيل وردود من حركة امل..
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-08
موقف جنبلاط الذي توجه بسهامه نحو المعترضين على الحوار كانت قد سبقته مواقفُ لكلٍ جعجع وباسيل وردود من حركة امل..
0
صحف اليوم
2023-08-17
مصادر لـ"الأنباء الكويتية": باسيل يناور في محادثاته مع حزب الله ويطرح اللامركزية الموسعة للتخلص من إتفاق الطائف
صحف اليوم
2023-08-17
مصادر لـ"الأنباء الكويتية": باسيل يناور في محادثاته مع حزب الله ويطرح اللامركزية الموسعة للتخلص من إتفاق الطائف
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:26
إتصال بين أبي المنى والهجري: تأكيد سلمية التحرك في السويداء وإصرار على المطالب المحقة
أخبار لبنان
10:26
إتصال بين أبي المنى والهجري: تأكيد سلمية التحرك في السويداء وإصرار على المطالب المحقة
0
أمن وقضاء
08:44
حريق عند جدار بلدة الخرايب منطقة خلة المكسور ومحاولات لإخماده
أمن وقضاء
08:44
حريق عند جدار بلدة الخرايب منطقة خلة المكسور ومحاولات لإخماده
0
أمن وقضاء
08:09
الدفاع المدني أخمد حرائق في غادير وعينطورة والصفرا - كسروان
أمن وقضاء
08:09
الدفاع المدني أخمد حرائق في غادير وعينطورة والصفرا - كسروان
0
أخبار لبنان
08:04
حسن فضل الله: لا إمكانية لإحداث خرق في الإنسداد السياسي إلا بتفاهمات بين كتل وازنة وأساسية
أخبار لبنان
08:04
حسن فضل الله: لا إمكانية لإحداث خرق في الإنسداد السياسي إلا بتفاهمات بين كتل وازنة وأساسية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
05:00
تخلصت من الجثة بعد أن تعفنت... قتلت زوجها واحتفظت بجثته يومين أسفل السرير في غرفة نومهما والتفاصيل صادمة!
منوعات
05:00
تخلصت من الجثة بعد أن تعفنت... قتلت زوجها واحتفظت بجثته يومين أسفل السرير في غرفة نومهما والتفاصيل صادمة!
0
فنّ
2023-07-20
بعد طردهما من المنزل.. أين ينام أهل نادين الراسي؟! (صور)
فنّ
2023-07-20
بعد طردهما من المنزل.. أين ينام أهل نادين الراسي؟! (صور)
0
منوعات
2023-08-01
فاجعة مأساوية... طفلٌ يلقى حتفه غرقًا في المسبح ووالده يعلّق: نشعر بالكثير من الألم! (صور)
منوعات
2023-08-01
فاجعة مأساوية... طفلٌ يلقى حتفه غرقًا في المسبح ووالده يعلّق: نشعر بالكثير من الألم! (صور)
0
فنّ
02:30
""سأعود أقوى مما كانت"... ممثلة سورية تجاوت أزمة صحية وهذا ما أكدته!
فنّ
02:30
""سأعود أقوى مما كانت"... ممثلة سورية تجاوت أزمة صحية وهذا ما أكدته!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
هل تتذكرون الشابة الايرانية مهسا أميني؟
تقارير نشرة الاخبار
13:48
هل تتذكرون الشابة الايرانية مهسا أميني؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
يوم صحي مجاني في عاليه.. صحة الاطفال خط أحمر
تقارير نشرة الاخبار
13:45
يوم صحي مجاني في عاليه.. صحة الاطفال خط أحمر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
سلاح المخيمات.. المسار التاريخي من الألف إلى الياء!
تقارير نشرة الاخبار
13:44
سلاح المخيمات.. المسار التاريخي من الألف إلى الياء!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
Mansion يقفل أبوابه ويودع محبيه
تقارير نشرة الاخبار
13:42
Mansion يقفل أبوابه ويودع محبيه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الخلاف ينفجر بين مولوي واللواء عثمان.. ما هي أسبابه؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الخلاف ينفجر بين مولوي واللواء عثمان.. ما هي أسبابه؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
ملف النزوح السوري يبقى في واجهة التحديات
تقارير نشرة الاخبار
13:36
ملف النزوح السوري يبقى في واجهة التحديات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
#حريق_بالناقص: إليكم المناطق الأكثر خطورة ليوم الأحد
تقارير نشرة الاخبار
13:34
#حريق_بالناقص: إليكم المناطق الأكثر خطورة ليوم الأحد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
طلاب عين الحلوة والجوار أمام مصير مجهول
تقارير نشرة الاخبار
13:34
طلاب عين الحلوة والجوار أمام مصير مجهول
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
موسم الحرائق الأشد خطورة انطلق... فهل الدفاع المدني جاهز لتلبية النداء؟
تقارير نشرة الاخبار
13:31
موسم الحرائق الأشد خطورة انطلق... فهل الدفاع المدني جاهز لتلبية النداء؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
13:39
إبنة الـ5 سنوات قُتلت بسبب 200 دولار... باعتها والدتها لممارسة الجنس وما حصل معها أكثر من مأساوي!
منوعات
13:39
إبنة الـ5 سنوات قُتلت بسبب 200 دولار... باعتها والدتها لممارسة الجنس وما حصل معها أكثر من مأساوي!
2
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الخلاف ينفجر بين مولوي واللواء عثمان.. ما هي أسبابه؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الخلاف ينفجر بين مولوي واللواء عثمان.. ما هي أسبابه؟
3
فنّ
12:29
جينيفر لوبيز في جلسة تصوير مثيرة بالملابس الداخلية (صور)
فنّ
12:29
جينيفر لوبيز في جلسة تصوير مثيرة بالملابس الداخلية (صور)
4
رياضة
11:58
متسابق تعرض لحادث قوي أثناء رالي لبنان... هل يخرج من السباق؟! (فيديو)
رياضة
11:58
متسابق تعرض لحادث قوي أثناء رالي لبنان... هل يخرج من السباق؟! (فيديو)
5
أمن وقضاء
05:57
في جونية... توقيف مواطن لإقدامه على إطلاق النار في الهواء وترويع المواطنين
أمن وقضاء
05:57
في جونية... توقيف مواطن لإقدامه على إطلاق النار في الهواء وترويع المواطنين
6
خبر عاجل
07:22
نعتذر من مشاهدي الـLBCI لعدم بث نشرة الثانية والنصف لنقلنا رالي لبنان مباشرة
خبر عاجل
07:22
نعتذر من مشاهدي الـLBCI لعدم بث نشرة الثانية والنصف لنقلنا رالي لبنان مباشرة
7
منوعات
14:01
لماذا نشعر بالحرج الشديد عندما نتواجد في المصعد الكهربائي مع الغرباء؟
منوعات
14:01
لماذا نشعر بالحرج الشديد عندما نتواجد في المصعد الكهربائي مع الغرباء؟
8
رياضة
03:15
بعد تعرضه لحادث... لاعب جديد يخرج من سباق رالي لبنان! (فيديو)
رياضة
03:15
بعد تعرضه لحادث... لاعب جديد يخرج من سباق رالي لبنان! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More