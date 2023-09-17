الراعي من ملبورن: غالبية المسؤولين السياسيين فقدوا معنى السلطة فأصبحت تسلطا

ترأس البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قداس الأحد في كنيسة سيدة لبنان في ملبورن – اوستراليا، وعاونه راعي الأبرشية المطران انطوان شربل طربيه، رئيس اساقفة ملبورن المطران بيتر كومنسولي، مساعده المطران مارتن آش، المطران بولس صياح، وكاهن الرعية المونسنيور جوزف طقشي ومعاونه الخوري ريشار جبور، وبمشاركة الأب المدبر ابراهيم بو راجل الانطوني، النائب العام في الابرشية المونسنيور مرسلينو يوسف، ولفيف من الكهنة والرهبان .



وألقى البطريرك الراعي عظة بعد قراءة الانجيل قال فيها: "بالنسبة للدولة السلطة فيها يجب أن تكون خدمة وعطاء. مشكلة المجتمعات المدنية أن غالبية المسؤولين السياسيين فقدوا معنى السلطة فأصبحت تسلطا ومصالح خاصة وإهمال للشعب. نحن نعيش هذا الأمر في لبنان واطلب منكم ان تصلوا معنا على نية كل واحد يحمل السلطة في لبنان لكي يعود إلى ذاته وضميره ويتذكر قول الرب يسوع أنه ما من سلطة إن لم تكن بذلا وخدمة وعطاء".