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بو حبيب إلتقى نظيره الإيرلندي في نيويورك وأكد أهمية التنسيق بين الجيش واليونيفيل للحفاظ على الإستقرار في الجنوب
أخبار لبنان
2023-09-18 | 01:56
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بو حبيب إلتقى نظيره الإيرلندي في نيويورك وأكد أهمية التنسيق بين الجيش واليونيفيل للحفاظ على الإستقرار في الجنوب
بو حبيب إلتقى نظيره الإيرلندي في نيويورك وأكد أهمية التنسيق بين الجيش واليونيفيل للحفاظ على الإستقرار في الجنوب
باشر وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالله بو حبيب نشاطه على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ٧٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بلقاء وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي مايكل مارتن.
وقد توافق الوزيران على "أهمية إحقاق العدالة في جريمة قتل الجندي الإيرلندي شون روني الذي كان يعمل ضمن قوات اليونيفيل في جنوب لبنان"، فيما أعرب بوحبيب عن شكر وتقدير لبنان للدور الهام والبناء الذي تلعبه الكتيبة الإيرلندية ضمن إطار اليونيفيل منذ نشأتها في العام ١٩٧٨ ولتاريخه، وتمسك لبنان بتعزيز هذه المشاركة".
وتطرق البحث أيضًا إلى "أهمية التنسيق بين الحكومة اللبنانية ممثلة بالجيش وقوات اليونيفيل، بما يضمن نجاح مهمة حفظ السلام ويحافظ على الإستقرار والهدوء في الجنوب والأمن الاقليمي".
بعد ذلك، شارك بو حبيب في اللقاء الوزاري حول الشرق الأوسط بدعوة من رئيس حكومة ووزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس مؤسسة السلام الدولي الأمير زيد رعد الحسين، في حضور عدد من وزراء الخارجية العرب والأجانب وفاعليات سياسية وديبلوماسية.
أخبار لبنان
وزير الخارجية والمغتربين
عبدالله بو حبيب
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