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أوجيرو: توقف الخدمة في سنترال مستيتا

أخبار لبنان
2023-09-18 | 02:28
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أوجيرو: توقف الخدمة في سنترال مستيتا
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أوجيرو: توقف الخدمة في سنترال مستيتا

أوجيرو: توقف الخدمة في سنترال مستيتا

أعلنت هيئة "أوجيرو" على منصة "إكس" أن عطلًا طرأ على سنترال مستيتا بسبب الضغط على المولدات، مما أدى إلى توقف الخدمات في المنطقة المذكورة.

وتعمل الفرق على تصليح العطل.

أخبار لبنان

أوجيرو

عطل

مستيتا

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