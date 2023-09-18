درغام للـ LBCI: الحوار ضروري والاتفاق على اللامركزية يسهّل الأمور

رأى النائب أسعد درغام أنه في حال التوصل الى اتفاق على اللامركزية والصندوق الائتماني، عندها هناك عملية تسهيل لانتخاب رئيس للجمهورية، وقال: "الاساس ان نصل الى هذا التفاهم، وإلا قد نذهب الى نقاش مع الحزب بسلة اسماء وقد يكون الوزير السابق سليمان فرنجية من ضمنها".



واضاف درغام خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI أنه من "ما من اسم حتى الآن بإمكانه تأمين النصاب والرئيس المقبل يجب ان يحمل مشروعاً انقاذياً واضحاً".



وبالنسبة لموقفه من الحوار، أجاب: "الحوار ضروري، فموقفنا ايجابي من حيث المبدأ ولكن علينا ان نفهم، هل بعد الحوار هناك جلسات متتالية في يوم واحد أم لا، وبالتالي علينا ان نفهم التفاصيل، لكي نتأكد من أن النتائج المرجوة مضمونة".