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اسطفان للـ LBCI: الدستور فوق كل اعتبار وعلى بري القيام بدوره الدستوري
أخبار لبنان
2023-09-18 | 03:49
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اسطفان للـ LBCI: الدستور فوق كل اعتبار وعلى بري القيام بدوره الدستوري
دعا النائب الياس اسطفان الرئيس نبيه بري الى القيام بدوره الدستوري في ما خصّ حماية الدستور والدعوة لجسلة انتخاب رئيس للجمهورية.
وقال خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI: "الدستور فوق كل اعتبار ، وينصّ بشكل واضح على كيفية انتخاب رئيس للجمهورية، وما يحصل من الدعوة للحوار مضيعة للوقت تحديدا في عدم الذهاب الى تطبيق الدستور".
واضاف: "الموفد الفرنسي جان ايف لودريان شدد على ضرورة الحاجة الى الذهاب لمرشح ثالث طالما جهاد ازعور وسليمان فرنحية لا يحصدان الاصوات الكافية، ولكن ومن والواضح ان الفريق الاخر لا يزال يتمسك بفرنجية".
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