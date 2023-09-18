الراعي من سيدني: مدعوون للحفاظ على وطننا حتى لا يندثر دوره الخاص في المنطقة

شدد البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، خلال زيارته كنيسة مار مارون في ردفرن المجاورة لمدينة سيدني على أننا مدعوون للحفاظ على لبنان حتى لا يندثر دوره الخاص في هذه المنطقة المشرقية وهذه مسؤولية تقع على عاتق جميع الموارنة المقيمين والمنتشرين حول العالم.



وأكّد أنّ اللبنانيين لن يفقدوا ابدا الرجاء حتى يبقى لبنان كما قال قداسة البابا يوحنا بولس الثاني حاملًا رسالته للشرق والغرب ويحافظ عليها كقيمة ثمينة حضارية.