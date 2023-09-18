بيضون للـ LBCI: لا نضع اي قيد او شرط على أحد

أعلن النائب اشرف بيضون أن موقف الرئيس نبيه بري واضح، إذ سندخل بأكثر من مرشح الى البرلمان الى حين تصاعد الدخان الابيض في جلسات مفتوحة ومتتالية الى حين الانتخاب... وليأتي من يأتي".



واضاف خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI: "الرئيس بري دعا الى حوار بنّاء وايجابي ومنفتح مع شريكنا في الوطن، والبعض يتحدث عن تفاهمات خارجية للوصول الى تفاهم في الداخل، ولكن نسأل من يضع عقبات امام الحوار، أليس من الأفضل أن يكون هذا التفاهم أولى من خلال الحوار والانفتاح؟"



وأكد أن الوزير السابق سليمان فرنجية لا يزال مرشحهم الثابت، قائلا: "لا نضع اي قيد او شرط على أحد، ولا نسمح بأن يضع الفريق الآخر أيضا أي قيد او شرط علينا، وسنحمل اسم فرنجية معنا الى طاولة الحوار بحسن نية ومن يقنع الاخر فليكن".