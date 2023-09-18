الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
32
o
الجنوب
29
o
البقاع
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
32
o
الجنوب
29
o
البقاع
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نجاة عون أنهت إعتصامها في مجلس النواب: عبثًا حاولنا إحداث خرق في جدار الشغور الرئاسي
أخبار لبنان
2023-09-18 | 04:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
نجاة عون أنهت إعتصامها في مجلس النواب: عبثًا حاولنا إحداث خرق في جدار الشغور الرئاسي
نجاة عون أنهت إعتصامها في مجلس النواب: عبثًا حاولنا إحداث خرق في جدار الشغور الرئاسي
أعلنت النائبة نجاة عون صليبا إكمال إهتماماتها الوطنية في مجالات إختصاصها البيئي من خارج المجلس، موجهة التحية إلى زميلها "في الوقفة والنضال" النقيب ملحم خلف.
وأوضحت أنه "عندما أعلنت وخلف وقفتهما بالبقاء داخل القاعة العامة لمجلس النواب، إبتداءً من تاريخ ٢٠٢٣/١/١٩، كانت الغاية من ذلك، ولا تزال، وستظل، تأكيد إيمانهما بدولة المؤسسات مرجعًا وحيدًا لعملهما ولحياتهم السياسية، ولتقرير المصير الوطني، كما تأكيد الإيمان بلزوم إعتماد الآليات الدستورية والديموقراطية، وحدها دون سواها، لتحقيق ذلك، في كل المجالات والميادين، ومنها ملء الشغور الرئاسي، بعدما خلت سدة الرئاسة وامتنع مجلس النواب عن القيام بواجبه الدستوري في هذا الشأن."
وقالت: "كان اعتقادنا راسخًا بأن الفرصة الموضوعية، الداخلية، كانت مؤاتية يومذاك للتوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية، لكننا اكتشفنا أن الواقع على الأرض كان غير ذلك تمامًا. ماذا اكتشفنا؟ اكتشفنا أولًا، أن رئيس مجلس النواب مستنكف لأسباب متعددة ومتشابكة، عن دعوة الهيئة العامة إلى جلسات مفتوحة لانتخاب الرئيس. وهو لطالما امتنع من القيام بذلك الواجب، لعدم تأكده والجهات التي تؤيده من النتائج المترتبة على التصويت لانتخاب رئيس للجمهورية في جلسات مفتوحة."
وأضافت: "إكتشفنا ثانيًا غياب الإرادة عند النواب أن يتداعوا لانتخاب رئيس، واستقالتهم من تحمل مسؤوليتهم في هذا الشأن، بدون تعميم طبعًا. ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن مجلس النواب، الذي يجب أن يكون "سيد نفسه"، تنكر لواجبه الدستوري، مستسلمًا لإرادة الشغور، التي يشرف عليها رئيس المجلس بذاته، ومن يماشيه في موقفه هذا، مستقيلًا عن سابق تصور وتصميم من دوره، جاعلًا القرار السيادي يخرج من لبنان ويصير في مهب الأيدي والمصالح الخارجية، الإقليمية والدولية، إلى درجة أن لبنان بات بقراره السياسي وتواطؤ الفساد والسلاح والطائفية خارج التاريخ والجغرافيا."
ورأت أن "لبنان لا يستطيع التوجه لا شرقًا ولا غربًا في ظل وجود سلطة مرفوضة محليًا، ومعزولة إقليميًا ودوليًا."
ولفتت إلى أننا "آثرنا، زميلي ملحم خلف وأنا، أن نرفض الضلوع في هذا الإنتهاك الدستوري الخطير، لكننا اكتشفنا بعد مرور ٢٤٣ يومًا على بدء وقفتنا أن ذلك يدور في حلقة مفرغة".
وأكدت أننا "لم نترك جهدًا إلا بذلناه، ولا بابًا إلا طرقناه، ولا حوارًا إلا أجريناه، لإحداث خرق في جدار هذا الشغور الرئاسي، لكن عبثًا".
وأعلنت أنه "في ضوء ذلك، بات لزامًا علي شخصيًا أن أكمل إهتماماتي الوطنية بما فيها في مجالات إختصاصي البيئي من خارج المجلس، وقد وضعت خطة بيئية متكاملة، بالتعاون والتنسيق مع إختصاصيين بيئيين وهيئات ومؤسسات دولية ومحلية لوضع هذه الخطة موضع التنفيذ على كامل الأراضي اللبنانية."
وعاهدت على الوقوف إلى جانب خلف ليلًا نهارًا، ومواصلة التنسيق معه، مؤثرة إستكمال العمل في مساحات النضال الوطني والمجتمعي والثقافي والبيئي، إيمانًا منها بأن العمل على الأرض في مجالات إختصاصها، ومع الناس وقوى التغيير والمجموعات الناشطة في كل مجالات الخدمة العامة، هو أكثر ما يعزيها ويقوي صمودها ويجعلها أمينة للقيم التي التزمتها وخضت الإنتخابات على أساسها.
ووجهت نداءً إلى النواب لاتخاذ القرار الذي يمليه الدستور بهدف إنتخاب رئيس للجمهورية وانتظام عمل المؤسسات بأسرع وقت ممكن.
وختمت بالقول: "أيها اللبنانيات واللبنانيون، يجب ألا نسمح بموت الدولة، ولا بموت لبنان".
أخبار لبنان
نجاة عون صليبا
إعتصام
التالي
قوى الأمن: الكشف على ملابسات جريمة حبوب وتوقيف متورطين فيها
أمن الدولة توقف موظّفًا في المرفأ... وهذا ما في التفاصيل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-09-05
نجاة عون صليبا للـLBCI: لم نبلغ بدعوة رسمية للحوار... وإذا كان لفرض مرشح فلن أشارك
أخبار لبنان
2023-09-05
نجاة عون صليبا للـLBCI: لم نبلغ بدعوة رسمية للحوار... وإذا كان لفرض مرشح فلن أشارك
0
آخر الأخبار
2023-09-05
نجاة عون صليبا للـLBCI عن دعوة بري للحوار: إذا كان لفرض مرشح فلن أشارك أما إذا كان فعلًا للحوار وتبادل الآراء فذلك أمر آخر
آخر الأخبار
2023-09-05
نجاة عون صليبا للـLBCI عن دعوة بري للحوار: إذا كان لفرض مرشح فلن أشارك أما إذا كان فعلًا للحوار وتبادل الآراء فذلك أمر آخر
0
آخر الأخبار
2023-09-05
نجاة عون صليبا للـLBCI: الجميع يتكلم عما يناسب حزبه ولم يتكلم أحد عما يناسب الوطن فعلينا جميعًا التكلم عما يناسبه واحترام دستوره ومؤسساته
آخر الأخبار
2023-09-05
نجاة عون صليبا للـLBCI: الجميع يتكلم عما يناسب حزبه ولم يتكلم أحد عما يناسب الوطن فعلينا جميعًا التكلم عما يناسبه واحترام دستوره ومؤسساته
0
أخبار لبنان
2023-08-17
إعتصام لطلاب في الجامعة اللبنانية أمام مركزية الجامعة في بيروت - المتحف
أخبار لبنان
2023-08-17
إعتصام لطلاب في الجامعة اللبنانية أمام مركزية الجامعة في بيروت - المتحف
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:14
بوشكيان: لوقف المصانع وسحب تراخيص التي توظف سوريين لا يحوزون أوراقًا وتراخيص قانونية
أخبار لبنان
07:14
بوشكيان: لوقف المصانع وسحب تراخيص التي توظف سوريين لا يحوزون أوراقًا وتراخيص قانونية
0
أخبار لبنان
07:12
منع ذكر هذه العبارات في بيانات اخراج القيد
أخبار لبنان
07:12
منع ذكر هذه العبارات في بيانات اخراج القيد
0
أخبار لبنان
07:11
حميه عقد اجتماعاً مع وفد من البنك الدولي: لاستمرار التعاون في مشاريع متنوعة تتطلع اليها الوزارة
أخبار لبنان
07:11
حميه عقد اجتماعاً مع وفد من البنك الدولي: لاستمرار التعاون في مشاريع متنوعة تتطلع اليها الوزارة
0
أخبار لبنان
06:55
مولوي: لا خلاف شخصيًا مع اللواء عماد عثمان
أخبار لبنان
06:55
مولوي: لا خلاف شخصيًا مع اللواء عماد عثمان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:06
أوكرانيا تعلن إستعادة سبعة كيلومترات مربعة من القوات الروسية خلال الأسبوع الماضي
آخر الأخبار
03:06
أوكرانيا تعلن إستعادة سبعة كيلومترات مربعة من القوات الروسية خلال الأسبوع الماضي
0
أخبار لبنان
10:26
إتصال بين أبي المنى والهجري: تأكيد سلمية التحرك في السويداء وإصرار على المطالب المحقة
أخبار لبنان
10:26
إتصال بين أبي المنى والهجري: تأكيد سلمية التحرك في السويداء وإصرار على المطالب المحقة
0
أخبار دولية
13:41
اليونسكو تدرج الخانات الفارسية في قائمتها للتراث العالمي
أخبار دولية
13:41
اليونسكو تدرج الخانات الفارسية في قائمتها للتراث العالمي
0
فنّ
17:40
تعرفوا على رابح جائزة "موركس الممثل العراقي الصاعد"...نجم ستار أكاديمي سابقاً! (صورة)
فنّ
17:40
تعرفوا على رابح جائزة "موركس الممثل العراقي الصاعد"...نجم ستار أكاديمي سابقاً! (صورة)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ثمانية وثلاثون حريقًا شهدها لبنان بالأمس... فكيف توزعت الأرقام والمناطق؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ثمانية وثلاثون حريقًا شهدها لبنان بالأمس... فكيف توزعت الأرقام والمناطق؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
لمنع إشتعال الحرائق... جملة من الأمور يجب تفاديها
تقارير نشرة الاخبار
13:32
لمنع إشتعال الحرائق... جملة من الأمور يجب تفاديها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
لبنان الفن والثقافة حاضر في قلب باريس
تقارير نشرة الاخبار
13:32
لبنان الفن والثقافة حاضر في قلب باريس
0
رياضة
13:27
روجيه فغالي يفوز برالي لبنان بنسخته الـ45
رياضة
13:27
روجيه فغالي يفوز برالي لبنان بنسخته الـ45
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
معرض الكتاب بنسخته الفرنسية يستكمل مشروع مهرجان متنقل في اكثر من منطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
معرض الكتاب بنسخته الفرنسية يستكمل مشروع مهرجان متنقل في اكثر من منطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
رصدٌ للخطوط والطرقات التي تسلكها عصابات تهريب السوريين
تقارير نشرة الاخبار
13:22
رصدٌ للخطوط والطرقات التي تسلكها عصابات تهريب السوريين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
لبنان كان يديّن دول! وهذه التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:22
لبنان كان يديّن دول! وهذه التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
الـLBCI تنقل حفل "الموريكس دور".. فكيف تبدو التحضيرات الاخيرة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:18
الـLBCI تنقل حفل "الموريكس دور".. فكيف تبدو التحضيرات الاخيرة؟
0
أخبار دولية
13:16
هل يكون الحل الكبير لليمن من السعودية؟
أخبار دولية
13:16
هل يكون الحل الكبير لليمن من السعودية؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:07
الموت يفجع وديع الشيخ الذي أعلن إلغاء كل حفلاته حتى إشعار آخر!
فنّ
04:07
الموت يفجع وديع الشيخ الذي أعلن إلغاء كل حفلاته حتى إشعار آخر!
2
موضة وجمال
12:29
الفنانة اللبنانية لين حايك بإطلالة ملفتة خلال حفل توزيع جوائز الموركس دور (صور)
موضة وجمال
12:29
الفنانة اللبنانية لين حايك بإطلالة ملفتة خلال حفل توزيع جوائز الموركس دور (صور)
3
فنّ
18:04
زياد برجي يشعل الموركس دور ويغني وبطير... هذه هي الجائزة التي فاز بها!
فنّ
18:04
زياد برجي يشعل الموركس دور ويغني وبطير... هذه هي الجائزة التي فاز بها!
4
فنّ
13:55
بفستان ملفت وإطلالة ساحرة... لحظة وصول الممثلة كاريس بشار إلى الموركس دور (فيديو)
فنّ
13:55
بفستان ملفت وإطلالة ساحرة... لحظة وصول الممثلة كاريس بشار إلى الموركس دور (فيديو)
5
فنّ
13:35
هيلدا خليفة تتألق في تقديم موركس دور بفستان من توقيع المصمم اللبناني العالمي نيقولا جبران! (صور)
فنّ
13:35
هيلدا خليفة تتألق في تقديم موركس دور بفستان من توقيع المصمم اللبناني العالمي نيقولا جبران! (صور)
6
موضة وجمال
12:46
"بألوان عصافير الكنار"... أيقونة الموضة الليدي مادونا تبهر الحضور بإطلالتها خلال حفل توزيع جوائز الموركس دور (صور)
موضة وجمال
12:46
"بألوان عصافير الكنار"... أيقونة الموضة الليدي مادونا تبهر الحضور بإطلالتها خلال حفل توزيع جوائز الموركس دور (صور)
7
فنّ
12:22
نيقولا معوض يطل في الموركس دور ببذلة جريئة وملونة وبشعر أشقر... وهذا ما كشفه عن آخر أعماله! (صورة)
فنّ
12:22
نيقولا معوض يطل في الموركس دور ببذلة جريئة وملونة وبشعر أشقر... وهذا ما كشفه عن آخر أعماله! (صورة)
8
فنّ
15:08
مباشرة على الهواء وعلى مسرح الموركس دور... المصالحة تمت بين نوال الزغبي ومحمد رمضان! (فيديو)
فنّ
15:08
مباشرة على الهواء وعلى مسرح الموركس دور... المصالحة تمت بين نوال الزغبي ومحمد رمضان! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More