نجاة عون أنهت إعتصامها في مجلس النواب: عبثًا حاولنا إحداث خرق في جدار الشغور الرئاسي

نجاة عون أنهت إعتصامها في مجلس النواب: عبثًا حاولنا إحداث خرق في جدار الشغور الرئاسي

أعلنت النائبة نجاة عون صليبا إكمال إهتماماتها الوطنية في مجالات إختصاصها البيئي من خارج المجلس، موجهة التحية إلى زميلها "في الوقفة والنضال" النقيب ملحم خلف.



وأوضحت أنه "عندما أعلنت وخلف وقفتهما بالبقاء داخل القاعة العامة لمجلس النواب، إبتداءً من تاريخ ٢٠٢٣/١/١٩، كانت الغاية من ذلك، ولا تزال، وستظل، تأكيد إيمانهما بدولة المؤسسات مرجعًا وحيدًا لعملهما ولحياتهم السياسية، ولتقرير المصير الوطني، كما تأكيد الإيمان بلزوم إعتماد الآليات الدستورية والديموقراطية، وحدها دون سواها، لتحقيق ذلك، في كل المجالات والميادين، ومنها ملء الشغور الرئاسي، بعدما خلت سدة الرئاسة وامتنع مجلس النواب عن القيام بواجبه الدستوري في هذا الشأن."



وقالت: "كان اعتقادنا راسخًا بأن الفرصة الموضوعية، الداخلية، كانت مؤاتية يومذاك للتوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية، لكننا اكتشفنا أن الواقع على الأرض كان غير ذلك تمامًا. ماذا اكتشفنا؟ اكتشفنا أولًا، أن رئيس مجلس النواب مستنكف لأسباب متعددة ومتشابكة، عن دعوة الهيئة العامة إلى جلسات مفتوحة لانتخاب الرئيس. وهو لطالما امتنع من القيام بذلك الواجب، لعدم تأكده والجهات التي تؤيده من النتائج المترتبة على التصويت لانتخاب رئيس للجمهورية في جلسات مفتوحة."



وأضافت: "إكتشفنا ثانيًا غياب الإرادة عند النواب أن يتداعوا لانتخاب رئيس، واستقالتهم من تحمل مسؤوليتهم في هذا الشأن، بدون تعميم طبعًا. ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن مجلس النواب، الذي يجب أن يكون "سيد نفسه"، تنكر لواجبه الدستوري، مستسلمًا لإرادة الشغور، التي يشرف عليها رئيس المجلس بذاته، ومن يماشيه في موقفه هذا، مستقيلًا عن سابق تصور وتصميم من دوره، جاعلًا القرار السيادي يخرج من لبنان ويصير في مهب الأيدي والمصالح الخارجية، الإقليمية والدولية، إلى درجة أن لبنان بات بقراره السياسي وتواطؤ الفساد والسلاح والطائفية خارج التاريخ والجغرافيا."



ورأت أن "لبنان لا يستطيع التوجه لا شرقًا ولا غربًا في ظل وجود سلطة مرفوضة محليًا، ومعزولة إقليميًا ودوليًا."



ولفتت إلى أننا "آثرنا، زميلي ملحم خلف وأنا، أن نرفض الضلوع في هذا الإنتهاك الدستوري الخطير، لكننا اكتشفنا بعد مرور ٢٤٣ يومًا على بدء وقفتنا أن ذلك يدور في حلقة مفرغة".



وأكدت أننا "لم نترك جهدًا إلا بذلناه، ولا بابًا إلا طرقناه، ولا حوارًا إلا أجريناه، لإحداث خرق في جدار هذا الشغور الرئاسي، لكن عبثًا".



وأعلنت أنه "في ضوء ذلك، بات لزامًا علي شخصيًا أن أكمل إهتماماتي الوطنية بما فيها في مجالات إختصاصي البيئي من خارج المجلس، وقد وضعت خطة بيئية متكاملة، بالتعاون والتنسيق مع إختصاصيين بيئيين وهيئات ومؤسسات دولية ومحلية لوضع هذه الخطة موضع التنفيذ على كامل الأراضي اللبنانية."



وعاهدت على الوقوف إلى جانب خلف ليلًا نهارًا، ومواصلة التنسيق معه، مؤثرة إستكمال العمل في مساحات النضال الوطني والمجتمعي والثقافي والبيئي، إيمانًا منها بأن العمل على الأرض في مجالات إختصاصها، ومع الناس وقوى التغيير والمجموعات الناشطة في كل مجالات الخدمة العامة، هو أكثر ما يعزيها ويقوي صمودها ويجعلها أمينة للقيم التي التزمتها وخضت الإنتخابات على أساسها.



ووجهت نداءً إلى النواب لاتخاذ القرار الذي يمليه الدستور بهدف إنتخاب رئيس للجمهورية وانتظام عمل المؤسسات بأسرع وقت ممكن.



وختمت بالقول: "أيها اللبنانيات واللبنانيون، يجب ألا نسمح بموت الدولة، ولا بموت لبنان".