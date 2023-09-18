مولوي: لا خلاف شخصيًا مع اللواء عماد عثمان

مولوي: لا خلاف شخصيًا مع اللواء عماد عثمان

طمأن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي إلى أن لا خلاف شخصيًا مع مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.



وبعد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الذي سيستقبل عثمان غدًا، قال المولوي إن الزيارة كانت مقررة سابقًا والموعد كان في منتصف الأسبوع الماضي ولا علاقة لها بأي ظروف استجدت في الإعلام.



وغمز مولوي من قناة أمين عام مجلسِ الوزراء الذي استثنى عثمان من الدعوة إلى جلسة مجلس الوزراء الأخيرة لأنها جلسة حكومية في السرايا.



