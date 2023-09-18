في مجلس النواب... ورشة عمل تنظمها لجنة التربية النيابية

في مجلس النواب... ورشة عمل تنظمها لجنة التربية النيابية

في مجلس النواب، ورشة عمل تنظمها لجنة التربية النيابية برئاسة النائب حسن مراد بمشاركة شاملة من جميع إدارات وزارة التربية والمؤسسات التابعة لها، من التعليم العام والتعليم المهني والتقني والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والإنماء والجامعة اللبنانية.



وتسعى ورشة العمل للخروج بتوصيات وقرارات تساعد في دعم الوقت التربوي وحمايته من الإنهيار.