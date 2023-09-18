إعتصام أمام مدخل المجلس النيابي تحت عنوان "أنقذوا التعليم الرسمي في لبنان"

إعتصام أمام مدخل المجلس النيابي تحت عنوان "أنقذوا التعليم الرسمي في لبنان"

تحت عنوان "أنقذوا التعليم الرسمي في لبنان"، نظمت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي إعتصامًا أمام مدخل المجلس النيابي تزامنًا مع إنعقاد ورشة عمل في المجلس حول القطاع التربوي.



وأكد المعتصمون أن التعليم الرسمي هو القادر وحده على تأمين مجانية التعليم وديمقراطيته وبعده الوطني، بعيدًا من التأثيرات المذهبية والطائفية.