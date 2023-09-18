الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

حميه عقد اجتماعاً مع وفد من البنك الدولي: لاستمرار التعاون في مشاريع متنوعة تتطلع اليها الوزارة

أخبار لبنان
2023-09-18 | 07:11
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حميه عقد اجتماعاً مع وفد من البنك الدولي: لاستمرار التعاون في مشاريع متنوعة تتطلع اليها الوزارة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
حميه عقد اجتماعاً مع وفد من البنك الدولي: لاستمرار التعاون في مشاريع متنوعة تتطلع اليها الوزارة

عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه اجتماعاً، قبل ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، مع وفد من البنك الدولي برئاسة مديره العام في الشرق الاوسط وافريقيا جان كريستوف كاريه، وكانت جولة أفق عامة حول مختلف التطورات على الصعيدين المحلي والدولي، إضافة  الى استعراض المشاريع التي عملت عليها الوزارة مع البنك الدولي، وفتح الآفاق لاستمرار التعاون مع البنك الدولي على مشاريع جديدة تتطلع إليها الوزارة .

وأكد الوزير حمية أن " انتظام الحياة السياسية في لبنان ووضع رؤية اقتصادية تنقذه من أزماته، ترتكزعلى انتخاب رئيس للجمهورية من خلال حوار داخلي بين اللبنانيين"، معتبراً أن "إنجازهذا الاستحقاق  يبقى على عهدة ومسؤولية اللبنانيين أنفسهم"، مشيرا الى "أن معاناة اللبنانيين تزداد اليوم مع موجة النزوح السوري الكثيف والمستجد إلى لبنان في الفترة الأخيرة".

وفي ما يتعلق بالملفات التي تعنى بها الوزارة ، فقد أجرى حمية وكاريه  تقييماً عاماً  لكافة المشاريع التي عملت عليها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي، لا سيما ملفات قرض الطرق والعمالة والاطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ اللبنانية ، إضافة إلى خطة إعادة مرفأ بيروت.

وشكر حمية البنك الدولي على "التعاون الذي حكم الفترة السابقة معه ، لاسيما إنجاز الاطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ الذي يعد مشروعاً اصلاحياً بامتياز، وخصوصا لناحية لحظه الشراكة المنشودة من قبل الوزارة بين القطاعين العام والخاص، كإطارٍ يشرك القطاع الخاص لتعزيز وتطوير دور المرافئ ، ولاسيما لناحية تشغيلها، مع التأكيد على بقاء القطاع العام متمثلاً بالدولة اللبنانية صاحبة السيادة على أصولها"، لافتاً  في هذا السياق إلى أن "هذا القانون هو اليوم على سكة التنفيذ، ينتظر إقراره في المجلس النيابي".

وعن قرض الطرقات والعمالة ، لفت حمية إلى أن "صيانة الطرقات على مختلف الأقضية تجري اليوم على قدم وساق في مختلف المحافظات اللبنانية، وخصوصا في تلك الأقضية التي توفر فيها وفر من القرض المذكور"، مشيراً إلى "أهمية استمرار السير بهكذا قروض". وأعرب عن "استعداد لبنان لتجديد القرض المذكور للقيام بأعمال تأهيل وصيانة لأوسع شبكة من الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية، باعتبار ذلك مشروعاً إصلاحياً وتنموياً يخدم نظرة البنك الدولي في الاصلاح الذي ينشده في لبنان من جهة، ويحفز وينشط العجلة الاقتصادية فيه من جهة ثانية، وهذا ما ينسحب على خطة النقل المشترك النموذجية"،لافتاً في هذا السياق إلى أن "السير مجدداً بهذه الخطة ، سيكون له مفاعيل إيجابية جداً لتنشيط الاستثمارات في لبنان، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على عملية النهوض به مجدداً".

بدوره كاريه ، اعتبر ان "ما قامت وتقوم به وزارة الاشغال العامة والنقل من مشاريع متنوعة بالتعاون مع البنك الدولي ، يعد عاملاً مشجعاً للبنك الدولي، للنظر في فتح آفاق جديدة للتعاون بين البنك والوزارة على مشاريع جديدة في مختلف القطاعات". 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

اجتماعاً

البنك

الدولي:

لاستمرار

التعاون

مشاريع

متنوعة

تتطلع

اليها

الوزارة

LBCI التالي
منع ذكر هذه العبارات في بيانات اخراج القيد
مولوي: لا خلاف شخصيًا مع اللواء عماد عثمان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-08-18

ميقاتي إجتمع في حضور الشامي وكاريه مع آنا بيردي ومحور البحث المشاريع الممولة من البنك الدولي

LBCI
أخبار دولية
12:19

البنك الدولي وصندوق النقد يؤكدان عقد إجتماعاتهما في المغرب رغم الزلزال

LBCI
أخبار لبنان
2023-09-12

ميقاتي استقبل ريزا في حضور وزير الاقتصاد والبحث تناول مشاريع التعاون المشترك

LBCI
أخبار لبنان
2023-09-08

مكتب وزير الشؤون: مجلس الوزراء وافق أمس على مشروع إتفاقيّة القرض بين الدولة اللبنانية والبنك الدولي حول برنامج أمان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:23

الشامي: صندوق النقد الدولي ينتظر أن نقوم بكل الإجراءات المسبقة حتى نصل إلى الاتفاق النهائي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:03

ميقاتي يلقي اليوم كلمة لبنان في الجمعية العامة للأمم المتحدة... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار لبنان
07:44

القرم: التسعيرة الجديدة للفواتير تبدأ من آخر الشهر والانترنيت تعود ابتداء من اليوم

LBCI
أمن وقضاء
07:38

مقتل شاب لبناني في ولاية متشيغن الاميركية بإطلاق نار

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
09:43

يصغرها بأكثر من 10 سنوات... كيم كارداشيان تواعد شخصية مشهورة جديدة!

LBCI
أخبار لبنان
2023-09-19

نقابة المستشفيات تكشف وتنبّه: تصرّف مرفوض تماماً

LBCI
فنّ
2023-09-15

قبلات ساخنة وعناق حار... فيديو قديم لممثلة لبنانية يشعل مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-08-08

فقدت حياتها من أجل 4 دولارات... تشاجرت مع سائق التاكسي بسبب الأجرة وحلّت الكارثة: إليكم القصة الصادمة!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:03

ميقاتي يلقي اليوم كلمة لبنان في الجمعية العامة للأمم المتحدة... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار لبنان
07:25

فياض: هذا العام سيحدد انتقال لبنان إلى بلد يعتمد الطاقة المتجددة

LBCI
أخبار لبنان
05:58

قاووق: جوهر الازمة هو إصرار جماعة التحدي والمواجهة على رفض التوافق

LBCI
أخبار دولية
16:54

إجتماع للخماسية الدولية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

LBCI
أخبار دولية
14:19

أمير قطر: لإيجاد حل مستدام للفراغ الرئاسي في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

بعد الصيف.. سياحة الخريف الثقافية والدينية تشهد نهضة

LBCI
رياضة
13:54

منتخب لبنان لكرة السلة ما دون الـ16 سنة يخوض بطولة آسيا في العاصمة القطرية

LBCI
رياضة
13:53

أين وقع منتخب لبنان في قرعة بطولة آسيا المقبلة؟

LBCI
أخبار دولية
13:50

الطائرات الورقية نقلت الصغار والكبار من عالم الواقع إلى الأحلام

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
14:27

طائرتان محمّلتان بالركّاب تصطدمان ببعضهما في حادث "مروّع"! (فيديو)

LBCI
فنّ
05:27

ميشيل إبنة وائل كفوري تحتفل بعيد ميلادها.. ووالدتها تنشر لقطات من الاحتفال (صور)

LBCI
منوعات
12:37

قرّرت تذويب الحشو الموجود في شفتيها فكانت النتيجة "مأساوية"... وهذا ما حصل! (صور)

LBCI
منوعات
11:16

الأولى قذفته "مثل اللعبة" والثانية قلبته رأسًا على عقب... القبض على امرأتين بتهمة "إساءة معاملة" طفل وهذه التفاصيل! (صور)

LBCI
أخبار دولية
05:33

وقف إطلاق النار في قره باغ....وبدء مفاوضات الخميس بشأن إعادة الدمج

LBCI
صحف اليوم
00:06

باسيل يرفض "تسوية" رئيس الأركان (الأخبار)

LBCI
منوعات
05:16

تركت حفل زفافها بعد أن حطم زوجها الكعكة في وجهها...اليكم ما حصل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

في مجرى نهر الكلب غرق سياسيون وقضاة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More