بوشكيان: لوقف المصانع وسحب تراخيص التي توظف سوريين لا يحوزون أوراقًا وتراخيص قانونية

بوشكيان: لوقف المصانع وسحب تراخيص التي توظف سوريين لا يحوزون أوراقًا وتراخيص قانونية

أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان التعميم رقم: ۱/۸۳ إلى أصحاب المصانع العاملة على الأرض اللبنانية.



وأشار إلى أنه إستنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقـم ۱ تاریخ ۲۰۲۳/۹/۱۱، بموضوع النزوح السوري لا سيما التسلل غير الشرعي للنازحين، والطلب إلى جميع الوزارات والإدارات المعنية كل في مجال إختصاصه القيام بإجراءات محددة، يطلب إلى المصانع العاملة على الأرض اللبنانية، عدم إستخدام عمال سوريين لا يحوزون أوراقًا وتراخيص قانونية، وذلك تحت طائلة وقف عمل تلك المصانع وسحب تراخيصها.



وستتخذ الوزارة الإجراءات والتدابير الرامية إلى التثبت مـن إلتزام المصانع بهذا التعميم والعمل بموجبه.



