الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
30
o
الجنوب
29
o
البقاع
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
30
o
الجنوب
29
o
البقاع
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بوشكيان: لوقف المصانع وسحب تراخيص التي توظف سوريين لا يحوزون أوراقًا وتراخيص قانونية
أخبار لبنان
2023-09-18 | 07:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بوشكيان: لوقف المصانع وسحب تراخيص التي توظف سوريين لا يحوزون أوراقًا وتراخيص قانونية
بوشكيان: لوقف المصانع وسحب تراخيص التي توظف سوريين لا يحوزون أوراقًا وتراخيص قانونية
أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان التعميم رقم: ۱/۸۳ إلى أصحاب المصانع العاملة على الأرض اللبنانية.
وأشار إلى أنه إستنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقـم ۱ تاریخ ۲۰۲۳/۹/۱۱، بموضوع النزوح السوري لا سيما التسلل غير الشرعي للنازحين، والطلب إلى جميع الوزارات والإدارات المعنية كل في مجال إختصاصه القيام بإجراءات محددة، يطلب إلى المصانع العاملة على الأرض اللبنانية، عدم إستخدام عمال سوريين لا يحوزون أوراقًا وتراخيص قانونية، وذلك تحت طائلة وقف عمل تلك المصانع وسحب تراخيصها.
وستتخذ الوزارة الإجراءات والتدابير الرامية إلى التثبت مـن إلتزام المصانع بهذا التعميم والعمل بموجبه.
أخبار لبنان
وزير الصناعة
بوشكيان
التالي
بيان "القوات اللبنانية" بشأن بلدية بقاعصفرين
منع ذكر هذه العبارات في بيانات اخراج القيد
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار سياسية
2023-08-20
بوشكيان: لا يجوز للانقسامات أن تعرقل انتظام عمل المؤسسات
أخبار سياسية
2023-08-20
بوشكيان: لا يجوز للانقسامات أن تعرقل انتظام عمل المؤسسات
0
أخبار لبنان
2023-07-25
بوشكيان ووفد "العمالي العام": لضرورة الإعداد للمرحلة المقبلة ومواكبتها
أخبار لبنان
2023-07-25
بوشكيان ووفد "العمالي العام": لضرورة الإعداد للمرحلة المقبلة ومواكبتها
0
أخبار لبنان
2023-07-16
بوشكيان والحشيمي: القرار الاوروبي خطير جدا لانه يسهم في تغيير الديموغرافيا
أخبار لبنان
2023-07-16
بوشكيان والحشيمي: القرار الاوروبي خطير جدا لانه يسهم في تغيير الديموغرافيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
امن وقضاء
10:29
خيانتها الزوجية دفعتها لقتل زوجها بدم بارد... إليكم ملابسات جريمة عاليه
امن وقضاء
10:29
خيانتها الزوجية دفعتها لقتل زوجها بدم بارد... إليكم ملابسات جريمة عاليه
0
أخبار لبنان
10:06
الراعي افتتح دارا للمسنين في هاريس بارك سدني: إنجاز مهم للمجتمع الماروني
أخبار لبنان
10:06
الراعي افتتح دارا للمسنين في هاريس بارك سدني: إنجاز مهم للمجتمع الماروني
0
أخبار لبنان
08:24
ميقاتي في نيويورك لتمثيل لبنان في اجتماعات الدورة السنوية الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة
أخبار لبنان
08:24
ميقاتي في نيويورك لتمثيل لبنان في اجتماعات الدورة السنوية الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة
0
اقتصاد
08:10
كنعان: لا يمكن أن نستمر في مسلسل اقرار الموازنات في نهاية السنة المالية
اقتصاد
08:10
كنعان: لا يمكن أن نستمر في مسلسل اقرار الموازنات في نهاية السنة المالية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
09:39
وضع أفعى حول رقبته خلال ركوبه الأمواج... عقابه كان قاسيا!
منوعات
09:39
وضع أفعى حول رقبته خلال ركوبه الأمواج... عقابه كان قاسيا!
0
خبر عاجل
10:04
بايدن يصدر عفوا عن خمسة ايرانيين في إطار صفقة التبادل مع الولايات المتحدة الاميركية وثلاثة من السجناء لا يريدون الذهاب إلى إيران أما الأميركيون المفرج عنهم في ايران فغادروا طهران
خبر عاجل
10:04
بايدن يصدر عفوا عن خمسة ايرانيين في إطار صفقة التبادل مع الولايات المتحدة الاميركية وثلاثة من السجناء لا يريدون الذهاب إلى إيران أما الأميركيون المفرج عنهم في ايران فغادروا طهران
0
خبر عاجل
09:12
أ.ف.ب نقلا عن مسؤول أميركي كبير: واشنطن تفرض عقوبات على وزارة الاستخبارات الايرانية والرئيس السابق احمدي نجاد
خبر عاجل
09:12
أ.ف.ب نقلا عن مسؤول أميركي كبير: واشنطن تفرض عقوبات على وزارة الاستخبارات الايرانية والرئيس السابق احمدي نجاد
0
أخبار لبنان
07:19
بيان "القوات اللبنانية" بشأن بلدية بقاعصفرين
أخبار لبنان
07:19
بيان "القوات اللبنانية" بشأن بلدية بقاعصفرين
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:51
إعتصام أمام مدخل المجلس النيابي تحت عنوان "أنقذوا التعليم الرسمي في لبنان"
أخبار لبنان
07:51
إعتصام أمام مدخل المجلس النيابي تحت عنوان "أنقذوا التعليم الرسمي في لبنان"
0
أخبار لبنان
07:47
في مجلس النواب... ورشة عمل تنظمها لجنة التربية النيابية
أخبار لبنان
07:47
في مجلس النواب... ورشة عمل تنظمها لجنة التربية النيابية
0
أخبار لبنان
06:55
مولوي: لا خلاف شخصيًا مع اللواء عماد عثمان
أخبار لبنان
06:55
مولوي: لا خلاف شخصيًا مع اللواء عماد عثمان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ثمانية وثلاثون حريقًا شهدها لبنان بالأمس... فكيف توزعت الأرقام والمناطق؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ثمانية وثلاثون حريقًا شهدها لبنان بالأمس... فكيف توزعت الأرقام والمناطق؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
لمنع إشتعال الحرائق... جملة من الأمور يجب تفاديها
تقارير نشرة الاخبار
13:32
لمنع إشتعال الحرائق... جملة من الأمور يجب تفاديها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
لبنان الفن والثقافة حاضر في قلب باريس
تقارير نشرة الاخبار
13:32
لبنان الفن والثقافة حاضر في قلب باريس
0
رياضة
13:27
روجيه فغالي يفوز برالي لبنان بنسخته الـ45
رياضة
13:27
روجيه فغالي يفوز برالي لبنان بنسخته الـ45
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
معرض الكتاب بنسخته الفرنسية يستكمل مشروع مهرجان متنقل في اكثر من منطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
معرض الكتاب بنسخته الفرنسية يستكمل مشروع مهرجان متنقل في اكثر من منطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
رصدٌ للخطوط والطرقات التي تسلكها عصابات تهريب السوريين
تقارير نشرة الاخبار
13:22
رصدٌ للخطوط والطرقات التي تسلكها عصابات تهريب السوريين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:07
الموت يفجع وديع الشيخ الذي أعلن إلغاء كل حفلاته حتى إشعار آخر!
فنّ
04:07
الموت يفجع وديع الشيخ الذي أعلن إلغاء كل حفلاته حتى إشعار آخر!
2
فنّ
18:04
زياد برجي يشعل الموركس دور ويغني وبطير... هذه هي الجائزة التي فاز بها!
فنّ
18:04
زياد برجي يشعل الموركس دور ويغني وبطير... هذه هي الجائزة التي فاز بها!
3
موضة وجمال
12:29
الفنانة اللبنانية لين حايك بإطلالة ملفتة خلال حفل توزيع جوائز الموركس دور (صور)
موضة وجمال
12:29
الفنانة اللبنانية لين حايك بإطلالة ملفتة خلال حفل توزيع جوائز الموركس دور (صور)
4
فنّ
13:55
بفستان ملفت وإطلالة ساحرة... لحظة وصول الممثلة كاريس بشار إلى الموركس دور (فيديو)
فنّ
13:55
بفستان ملفت وإطلالة ساحرة... لحظة وصول الممثلة كاريس بشار إلى الموركس دور (فيديو)
5
خبر عاجل
09:12
أ.ف.ب نقلا عن مسؤول أميركي كبير: واشنطن تفرض عقوبات على وزارة الاستخبارات الايرانية والرئيس السابق احمدي نجاد
خبر عاجل
09:12
أ.ف.ب نقلا عن مسؤول أميركي كبير: واشنطن تفرض عقوبات على وزارة الاستخبارات الايرانية والرئيس السابق احمدي نجاد
6
فنّ
13:35
هيلدا خليفة تتألق في تقديم موركس دور بفستان من توقيع المصمم اللبناني العالمي نيقولا جبران! (صور)
فنّ
13:35
هيلدا خليفة تتألق في تقديم موركس دور بفستان من توقيع المصمم اللبناني العالمي نيقولا جبران! (صور)
7
موضة وجمال
12:46
"بألوان عصافير الكنار"... أيقونة الموضة الليدي مادونا تبهر الحضور بإطلالتها خلال حفل توزيع جوائز الموركس دور (صور)
موضة وجمال
12:46
"بألوان عصافير الكنار"... أيقونة الموضة الليدي مادونا تبهر الحضور بإطلالتها خلال حفل توزيع جوائز الموركس دور (صور)
8
فنّ
15:08
مباشرة على الهواء وعلى مسرح الموركس دور... المصالحة تمت بين نوال الزغبي ومحمد رمضان! (فيديو)
فنّ
15:08
مباشرة على الهواء وعلى مسرح الموركس دور... المصالحة تمت بين نوال الزغبي ومحمد رمضان! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More