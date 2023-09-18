ميقاتي في نيويورك لتمثيل لبنان في اجتماعات الدورة السنوية الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة

وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى نيويورك لتمثيل لبنان في اجتماعات الدورة السنوية الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.



ويضم الوفد اللبناني الى الاجتماعات وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب والقائمة بأعمال بعثة لبنان لدى الامم المتحدة بالانابة جان مراد.



ووفق البرنامج المقرر سيلقي الرئيس ميقاتي كلمة لبنان أمام الجمعية وسيعقد سلسلة اجتماعات ولقاءات مع رؤساء الوفود المشاركة.



كذلك سيشارك رئيس الحكومة اليوم في الجلسة الافتتاحية لـ"منتدى الأمم المتحدة للتنمية المستدامة" وسيلقي كلمة في المنتدى الساعة الرابعة والنصف بتوقيت نيويورك (الحادية عشرة والنصف ليلا بتوقيت بيروت) ومن ثم يجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس في مقر الأمم المتحدة.