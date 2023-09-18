الراعي افتتح دارا للمسنين في هاريس بارك سدني: إنجاز مهم للمجتمع الماروني

افتتحت اليوم، دار رعاية المسنين الجديد التابع لكنيسة سيدة لبنان في هاريس بارك سيدني، برعاية البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ومشاركة راعي الابرشية المارونية في استراليا المطران انطوان شربل طربيه .



وقال الراعي: "أنا سعيد جدًا بأن أكون معكم اليوم، لأبارك هذا المرفق الرائع لرعاية المسنين في اطار زيارتنا ولقاءاتنا هذا العام بمناسبة الاحتفال باليوبيل الخمسين على تأسيس أبرشية الموارنة في هذه البلاد. من المهم جداً أن نتطلع إلى المستقبل. وانا شخصياً قمت بمباركة حجر الأساس لهذا المكان الرائع قبل تسع سنوات، واليوم أقف هنا مرة أخرى لأبارك وأكرس منزلًا وملاذاً لمسنينا الأعزاء. فهم كانوا في اساس تشكيل مجتمعكم هنا في أستراليا، وتراثهم سيستمر دائمًا مع الاجيال المقبلة".



وأشار الى أنه "من الأهمية بمكان أن يعكس هذا المشروع مهمتنا في رعاية المسنين، وهي مهمة متجذرة بعمق في إيماننا وقيمنا. فافتتاح هذا المرفق هو إنجاز هام للمجتمع الماروني والمجتمع في شكل عام. وهذا ما يضفي فرحًا في قلبي أن أكون جزءا منه".