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المتحدث باسم الخارجية الاميركية واربغ للـLBCI: لا يمكن الفرض على اللاجئين السوريين العودة من دون تأمين الظروف المناسبة
أخبار لبنان
2023-09-18 | 13:52
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المتحدث باسم الخارجية الاميركية واربغ للـLBCI: لا يمكن الفرض على اللاجئين السوريين العودة من دون تأمين الظروف المناسبة
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المتحدث باسم الخارجية الاميركية واربغ للـLBCI: لا يمكن الفرض على اللاجئين السوريين العودة من دون تأمين الظروف المناسبة
رحّب المتحدث باللغة العربية باسم الخارجية الاميركية سام واربغ باتفاق تبادل السجناء الذي حصل اليوم بين الولايات المتحدة وايران.
وفيما خصّ الشأن السوري، شدد واربغ، في حديث خاص للـLBCI، على أن إنهاء الحرب السورية ضرورة، معتبرا أنه لا يمكن لا للولايات المتحدة، لا للامم المتحدة، ولا للاتحاد الاوروبي الفرض على اللاجئين السوريين العودة إلى سوريا من دون تأمين الظروف المناسبة.
أخبار لبنان
الخارجية الاميركية
سوريا
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