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أبيض من هيوستن: لضرورة الشراكة مع اللبنانيين العاملين في الحقل الطبي في المغترب وفي الإنتشار

أبيض من هيوستن: لضرورة الشراكة مع اللبنانيين العاملين في الحقل الطبي في المغترب وفي الإنتشار

أقيم إحتفال تكريمي في هيوستن لوزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس أبيض.



وشدد وزير الصحة على إصلاح النظام الصحي ونقله من نظام يعتمد على العلاج والإستشفاء واستعمال الدواء الباهظ الثمن إلى نظام يرتكز على الرعاية الأولية والوقاية من أجل تأمين عناية صحية واسعة للبنانيين.



كما أكد ضرورة الشراكة مع اللبنانيين العاملين في الحقل الطبي في المغترب وفي الإنتشار وإعطائهم دورًا أساسيًا في تحسين الوضع الصحي في لبنان.