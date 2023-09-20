شركة بوب فينانس تعلن تحديث جديد للتطبيق الخاص بها

أعلنت شركة بوب فينانس عن تحديث جديد للتطبيق الخاص بها يساهم بتوسيع القدرة الإستعابية للتطبيق وذلك بسبب الحركة الكثيفة التي شهدها في الأيام القليلة التي مضت.

تجدد الشركة إلتزامها إستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المالية وذلك لخدمة المواطنين بأفضل شكل. لتحميل التطبيق: https://onelink.to/t3nfad