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بلدية طرابلس صادرت مواد غذائية وألبانا وأجبانا غير صالحة للأكل وأتلفتها

أخبار لبنان
2023-09-20 | 03:42
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بلدية طرابلس صادرت مواد غذائية وألبانا وأجبانا غير صالحة للأكل وأتلفتها
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بلدية طرابلس صادرت مواد غذائية وألبانا وأجبانا غير صالحة للأكل وأتلفتها

تمكنت دورة مشتركة من دائرة المراقبين الصحيين في بلدية طرابلس، بمؤازرة عناصر من الشرطة البلدية وقوى الأمن الداخلي، من مصادرة كمية من الألبان والأجبان والمواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية غير الصالحة للأكل في العديد من المحال التجارية في ابي سمراء طرابلس.

وعمد المراقبون في الدائرة الصحية الى تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين، والى إتلاف كمية المواد بعد مصادرتها وإغلاق بعض المحال بالشمع الأحمر بناء لإشارة القضاء المختص.

أخبار لبنان

بلدية

طرابلس

الألبان

الأجبان

المواد الغذائية

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