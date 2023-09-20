المرصد الأوروبيّ للنزاهة في لبنان: المسؤول عن الانهيار اللبنانيّ هو المصرف المركزيّ

اتّهم المرصد الأوروبيّ للنزاهة، في لبنان المصرف المركزي بأنّه المسؤول الأول عن الانهيار لدعمه للسعر الثابت لليرة اللبنانية مقابل الدولار. كما البنوك التجارية التي أثرت مساهميها على حساب المودعين.

ورأى المرصد أنّ "تحميل الدولة مسؤولية الانهيار يعود لرغبة في الاستمرار في نفس السياسة التي تتمثل في خصخصة الأرباح وتجميع الخسائر من خلال جعلها تتحملها الدولة فقط، وفي نهاية المطاف من يدفع الضرائب، في كثير من الأحيان المودع".