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قاووق: جوهر الازمة هو إصرار جماعة التحدي والمواجهة على رفض التوافق
أخبار لبنان
2023-09-20 | 05:58
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قاووق: جوهر الازمة هو إصرار جماعة التحدي والمواجهة على رفض التوافق
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قاووق: جوهر الازمة هو إصرار جماعة التحدي والمواجهة على رفض التوافق
أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أنّ "الأزمة الداخلية تزداد تعقيداً على جميع المستويات السياسية الإقتصادية التربوية الإجتماعية والحياتية ويزيدها تعقيدا إفشال الجهود والمبادرات الداخلية والخارجية" . وقال: "إنّ مبادرة الرئيس بري شكّلت فرصة حقيقية لإنقاذ البلد وإنقاذ الإستحقاق الرئاسي وهم يتفاخرون بالعمل على إفشالها" .
وأكد أنّ "إفشال المبادرات الخارجية والداخلية ليس إنجازاً يا "جماعة التحدي والمواجهة" إنما إدانة وخطيئة وطنية". وأردف الشيخ قاووق قائلاً: "يريدون رئيساً من دون توافق ما يعني أنهم يريدون أن تمتد الأزمات والتعطيل الى ما بعد إنتخابات رئاسة الجمهورية، يعني يريدون أن تمتد الأزمة الى مرحلة التكليف والتأليف والبيان الوزاري وعمل الحكومة وجرّ لبنان الى ستّ سنوات من الصراعات والتحريض والتويتر".
ورأى أنّ "جوهر الازمة اليوم هو إصرار جماعة التحدي والمواجهة على رفض التوافق وأخذ البلد الى مواجهات متتالية"، أحد هذه المراحل رئاسة الجمهورية". ولفت إلى أنّ "البلد بحاجة إلى رئيس ينقذ ويحمي السلم الاهلي ولا تراهن عليه إسرائيل لتحقيق أهداف تموز ٢٠٠٦" .
ختم :" نريد رئيسا لا يأمل به العدو ويطمئن اللبنانيين وليس العكس" .
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جماعة
التحدي
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