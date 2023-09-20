ساندرا دو وال أكدت إلتزام الإتحاد الأوروبي المستمر تجاه لبنان

وزير الدفاع التقى سفيرة الإتحاد الأوروبي

أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة لدى لبنان ساندرا دو وال Sandra De Waele إلتزام الإتحاد الأوروبي المستمر تجاه لبنان وشعبه لوضع لبنان على طريق التعافي.



كلام سفيرة الاتحاد الأوروبي جاء خلال لقائها وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، في زيارة تعارف.



وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة وبحث في العلاقات بين لبنان والإتحاد الأوروبي.



واذ شددت دو وال على الدعم المتواصل لمؤسسات الدولة، أشارت الى أهمية إجراء الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها أن تساعد لبنان في استعادة الثقة الدولية به.



وخلال اللقاء تم التطرق الى المشاريع الممولة من قبل الإتحاد الأوروبي لا سيما ما يتعلق منها بمشروع الإدارة المتكاملة للحدود. وكان تأكيد على أهمية ضبط الحدود لما فيه من مصلحة للجميع.



وشدد الوزير سليم على أنه بات ملحاً أكثر من أي وقت مضى معالجة ملف النزوح السوري الذي هو من مسؤولية المجتمع الدولي ككل وعلى الجميع العمل الجاد لمعالجة هذه الأزمة المتفاقمة.