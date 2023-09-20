الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

فياض: هذا العام سيحدد انتقال لبنان إلى بلد يعتمد الطاقة المتجددة

أخبار لبنان
2023-09-20 | 07:25
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
فياض: هذا العام سيحدد انتقال لبنان إلى بلد يعتمد الطاقة المتجددة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
فياض: هذا العام سيحدد انتقال لبنان إلى بلد يعتمد الطاقة المتجددة

أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أنّ هذا العام سيحدد انتقال لبنان، إلى بلد يعتمد بشكل وازن على الطاقة المتجددة عبر الطاقة الشمسية والهايدرو باور، ليمثلوا معًا ما نسبته 20 إلى 30 في المئة من الطاقة المعتمدة، قائلًا: "سترتفع هذه النسبة في السنوات المقبلة، وأود القول ايضا ان لبنان رسى على الخريطة النفطية بعد الإنجاز التاريخي، ونأمل أن تظهر نتائج ما يحتوي البلوك الرقم 9 أواخر الشهر". 

وكشف خلال "أسبوع بيروت للطاقة" عن أنّ مؤسسة كهرباء لبنان لديها توازن مالي لكنها لا تستطيع أن تحصل على الدولار لإكمال مسيرتها، ما يشكّل صعوبة جديدة.

أمّا وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، فأكّد أنّ المطلوب هو تنفيذ الحلول عن طريق التكنولوجيا الجديدة، لكنّ القرارات السياسية هي المعرقلة، موضحًا أنّ الوزارة ستقوم بواجباتها رغم أنّها في حكومة تصريف أعمال.

بدوره، سلّط وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري الضوء على "دور الإعلام لتوجيه المواطن نحو الطاقة المتجددة".
وقال :"هذا المعرض إن دل على شيء فهو يدل على اننا نحن اللبنانيين، رغم كل الظروف الصعبة، نتطلع إلى المستقبل. ومن الضروريّ إيجاد شراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات الرسمية رغم فقدان الثقة بها."

أخبار لبنان

فياض

مكاري

نصار

الطاقة

لبنان

كهرباء

LBCI التالي
المالية: تأمين خدمة استيفاء الطابع المالي بواسطة آلة وسم الطابع المالي
ساندرا دو وال أكدت إلتزام الإتحاد الأوروبي المستمر تجاه لبنان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-07-25

وزير الطاقة وليد فياض للـLBCI: وصلتني رسائل تطمينية من حاكم مصرف لبنان تشير الى ان اليوم سيتم تحويل الأموال من الليرة الى الدولار بطلب الكهرباء واصبح هناك 40 مليون لمؤسسة كهرباء لبنان من جباية لشهر تشرين الثاني وكانون الاول وهذا الرقم الى ارتفاع

LBCI
آخر الأخبار
2023-07-25

وزير الطاقة وليد فياض للـLBCI: خطة الكهرباء تضع الاسس الصحيحة من أجل أن يكون للبنان اكبر عدد ساعات كهرباء بأقل كلفة ويكون هناك استمرارية في التغذية

LBCI
آخر الأخبار
2023-08-28

وزير الطاقة وليد فياض: لا شفافية في وزارة المال ومصرف لبنان في ما خص سلفة الخزينة ٣٠٠ مليون دولار وبالتالي لم نكن نعلم مصدر هذه السلفة انها تمس اموال المودعين

LBCI
آخر الأخبار
2023-08-28

النقاش خلال إجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بقطاع الكهرباء تركز حول ما اذا كان وزير الطاقة وليد فياض قد تخطى اللجنة بقرار إستقدام الباخرة من عدمه

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:23

الشامي: صندوق النقد الدولي ينتظر أن نقوم بكل الإجراءات المسبقة حتى نصل إلى الاتفاق النهائي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:03

ميقاتي يلقي اليوم كلمة لبنان في الجمعية العامة للأمم المتحدة... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار لبنان
07:44

القرم: التسعيرة الجديدة للفواتير تبدأ من آخر الشهر والانترنيت تعود ابتداء من اليوم

LBCI
أمن وقضاء
07:38

مقتل شاب لبناني في ولاية متشيغن الاميركية بإطلاق نار

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-09-18

بعد 3 دقائق من زواجهما طلبت الطلاق لهذا السبب... إليكم قصة أقصر زواج في هذه الدولة العربية!

LBCI
منوعات
2023-09-18

والدان احتفلا بعيد ميلاد طفلهما الأول قبل أن يتخذا قرار وفاته...اليكم قصة الطفل آرتشي المؤلمة!

LBCI
خبر عاجل
2023-09-15

قرار لمصرف لبنان حول إجراءات استثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الأجنبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-04

أهلا بكم في السفارة الاسرائيلية في البحرين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:03

ميقاتي يلقي اليوم كلمة لبنان في الجمعية العامة للأمم المتحدة... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار لبنان
07:25

فياض: هذا العام سيحدد انتقال لبنان إلى بلد يعتمد الطاقة المتجددة

LBCI
أخبار لبنان
05:58

قاووق: جوهر الازمة هو إصرار جماعة التحدي والمواجهة على رفض التوافق

LBCI
أخبار دولية
16:54

إجتماع للخماسية الدولية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

LBCI
أخبار دولية
14:19

أمير قطر: لإيجاد حل مستدام للفراغ الرئاسي في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

بعد الصيف.. سياحة الخريف الثقافية والدينية تشهد نهضة

LBCI
رياضة
13:54

منتخب لبنان لكرة السلة ما دون الـ16 سنة يخوض بطولة آسيا في العاصمة القطرية

LBCI
رياضة
13:53

أين وقع منتخب لبنان في قرعة بطولة آسيا المقبلة؟

LBCI
أخبار دولية
13:50

الطائرات الورقية نقلت الصغار والكبار من عالم الواقع إلى الأحلام

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
14:27

طائرتان محمّلتان بالركّاب تصطدمان ببعضهما في حادث "مروّع"! (فيديو)

LBCI
فنّ
05:27

ميشيل إبنة وائل كفوري تحتفل بعيد ميلادها.. ووالدتها تنشر لقطات من الاحتفال (صور)

LBCI
منوعات
12:37

قرّرت تذويب الحشو الموجود في شفتيها فكانت النتيجة "مأساوية"... وهذا ما حصل! (صور)

LBCI
منوعات
10:29

إنقاذ سمكة قرش ضخمة عالقة في الرمال على أحد الشواطئ... ومقطع فيديو "مرعب" يوثق المشهد! (فيديو)

LBCI
منوعات
11:16

الأولى قذفته "مثل اللعبة" والثانية قلبته رأسًا على عقب... القبض على امرأتين بتهمة "إساءة معاملة" طفل وهذه التفاصيل! (صور)

LBCI
أخبار دولية
05:33

وقف إطلاق النار في قره باغ....وبدء مفاوضات الخميس بشأن إعادة الدمج

LBCI
صحف اليوم
00:06

باسيل يرفض "تسوية" رئيس الأركان (الأخبار)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

في مجرى نهر الكلب غرق سياسيون وقضاة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More