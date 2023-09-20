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فياض: هذا العام سيحدد انتقال لبنان إلى بلد يعتمد الطاقة المتجددة
أخبار لبنان
2023-09-20 | 07:25
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فياض: هذا العام سيحدد انتقال لبنان إلى بلد يعتمد الطاقة المتجددة
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فياض: هذا العام سيحدد انتقال لبنان إلى بلد يعتمد الطاقة المتجددة
أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أنّ هذا العام سيحدد انتقال لبنان، إلى بلد يعتمد بشكل وازن على الطاقة المتجددة عبر الطاقة الشمسية والهايدرو باور، ليمثلوا معًا ما نسبته 20 إلى 30 في المئة من الطاقة المعتمدة، قائلًا: "سترتفع هذه النسبة في السنوات المقبلة، وأود القول ايضا ان لبنان رسى على الخريطة النفطية بعد الإنجاز التاريخي، ونأمل أن تظهر نتائج ما يحتوي البلوك الرقم 9 أواخر الشهر".
وكشف خلال "أسبوع بيروت للطاقة" عن أنّ مؤسسة كهرباء لبنان لديها توازن مالي لكنها لا تستطيع أن تحصل على الدولار لإكمال مسيرتها، ما يشكّل صعوبة جديدة.
أمّا وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، فأكّد أنّ المطلوب هو تنفيذ الحلول عن طريق التكنولوجيا الجديدة، لكنّ القرارات السياسية هي المعرقلة، موضحًا أنّ الوزارة ستقوم بواجباتها رغم أنّها في حكومة تصريف أعمال.
بدوره، سلّط وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري الضوء على "دور الإعلام لتوجيه المواطن نحو الطاقة المتجددة".
وقال :"هذا المعرض إن دل على شيء فهو يدل على اننا نحن اللبنانيين، رغم كل الظروف الصعبة، نتطلع إلى المستقبل. ومن الضروريّ إيجاد شراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات الرسمية رغم فقدان الثقة بها."
أخبار لبنان
فياض
مكاري
نصار
الطاقة
لبنان
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