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القرم: التسعيرة الجديدة للفواتير تبدأ من آخر الشهر والانترنيت تعود ابتداء من اليوم
أخبار لبنان
2023-09-20 | 07:44
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القرم: التسعيرة الجديدة للفواتير تبدأ من آخر الشهر والانترنيت تعود ابتداء من اليوم
اعتبر وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم، ان "المشكلة في توقف السنترالات والانترنت عن العمل، سببها قلة الموارد المادية"، مشيرا الى انه "لم يصل الى وزارة الاتصالات اي ليرة للصيانة والمازوت منذ 9 اشهر واكثر، وكنا خلال هذا الوقت نستعير المازوت من المنشآت، الى حين تبلغنا منها التوقف عن اعطائنا هذه المادة". معلنا انه "ابتداء من اليوم سنبدأ بتعبئة خزانات السنترالات بالوقود فتعود الانترنت الى المشتركين".
وعن زيادة التعرفة، قال خلال حديث اذاعي: "نحن لم نقبض اي فاتورة على التسعيرة الجديدة، وابتداء من آخر الشهر الحالي ستصدر الفواتير على السعر الجديد".
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