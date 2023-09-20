ميقاتي للـLBCI: لم يفاتحني احد من المسؤولين الدوليين بإسم العماد جوزيف عون كمرشح رئاسي

كشف رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب، ان أحدا من المسؤولين الدوليين لم يفاتحه بإسم قائد الجيش العماد جوزيف عون كمرشح رئاسي.



وأكد ميقاتي، في مقابلة خاصة مع الـLBCI على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، أنه لم يسمع من نائبة وزير الخارجية الأميركية اي كلام عن سقوط المبادرة الفرنسية، معتبرا أن هناك جموداً دولياً على صعيد مساعدة لبنان مادياً الى حين انتخاب الرئيس وتنفيذ الإصلاحات.



وبشأن النزوح السوري، اشار رئيس حكومة تصريف الاعمال أن المجتمع الدولي بات يدرك خطورة موجة النزوح عليهم، وقال إن الجيش كشف عن سبب نزوح موجة جديدة من السوريين إلى لبنان وهو أن المهربين إلى اوروبا ينطلقون من لبنان، وذلك بحسب ما قال السوريون.