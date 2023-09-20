ميقاتي بحث مع وزير خارجية قطر في الجهود التي تبذلها بلاده لحل الأزمة في لبنان

بحث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في مقر البعثة القطرية في الامم المتحدة، في العلاقات بين لبنان وقطر، وفي الجهود التي تبذلها قطر لحل الازمة الراهنة في لبنان.