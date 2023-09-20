بخاري يضيء مبنى السفارة السعودية في منطقة بلِس - رأس بيروت

بمناسبة اليوم الوطني الثالث والتسعين للملكة العربية السعودية، وإيمانًا بأن أضواء بيروت لا يجب أن تنطفأ يومًا، نظم السفير السعودي في لبنان وليد بخاري حفلًا أضاء خلاله مبنى السفارة السعودية في منطقة بلِس - رأس بيروت بحضور: محافظ بيروت القاضي وليد عبود، محافظ جبل لبنان القاضي محمود مكية، رئيس بلدية بيروت عبدالله درويش، النائب غسان حصباني، النائب عدنان طرابلسي ، النائب فيصل الصايغ ، النائب ادغار طرابلسي ، النائب ابراهيم منيمنة، النائب وضاح الصادق، النائب فؤاد مخزومي ، النائب عماد الحوت، الأمين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي، رئيس عائلات بيروت محي الدين كشلي، الاعلامي منير الحافي ، صلاح سلام رئيس مجلس ادارة جريدة اللواء.



ويذكر أن مبنى السفارة يتوشح للمرة الأولى بتقنية الكريستال لايت، إحتفالاً باليوم الوطني السعودي الـ(93)، تحت شعار "نحلم ونُحقق".