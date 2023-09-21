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ميقاتي إجتمع مع إردوغان وعباس: تأكيد فلسطيني على الإلتزام بالقانون اللبناني

أخبار لبنان
2023-09-21 | 00:27
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ميقاتي إجتمع مع إردوغان وعباس: تأكيد فلسطيني على الإلتزام بالقانون اللبناني
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ميقاتي إجتمع مع إردوغان وعباس: تأكيد فلسطيني على الإلتزام بالقانون اللبناني

ميقاتي إجتمع مع إردوغان وعباس: تأكيد فلسطيني على الإلتزام بالقانون اللبناني

عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لقاءً مشتركًا مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والرئيس الفلسطيني محمود عباس، تم خلاله البحث في القضايا ذات الإهتمام المشترك.

كذلك، عقد رئيس الحكومة إجتماعًا ثنائيًا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس جرى خلاله البحث في الوضع الفلسطيني ولا سيما الأحداث الأخيرة في مخيم عين الحلوة.

وقد أكد الرئيس الفلسطيني أنه أعطى توجيهاته لإنهاء هذه الأحداث ووقف الإقتتال والإلتزام بالقانون اللبناني والتنسيق مع الدولة اللبنانية.

بدوره، شدد رئيس الحكومة على أولوية وقف الأعمال العسكرية والتعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية لمعالجة التوترات القائمة.

وجدد التأكيد أن "ما يحصل لا يخدم على الإطلاق القضية الفلسطينية ويشكل إساءة بالغة إلى الدولة اللبنانية بشكل عام وخاصة إلى مدينة صيدا التي تحتضن الإخوة الفلسطينيين"، مشيرًا إلى أم "المطلوب في المقابل أن يتعاطوا مع الدولة اللبنانية وفق قوانينها وأنظمتها والحفاظ على سلامة مواطنيها".

أخبار لبنان

رئيس الحكومة

نجيب ميقاتي

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