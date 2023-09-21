إطلاق نار على السفارة الأميركية دون وقوع إصابات

إطلاق نار على السفارة الأميركية دون وقوع إصابات

أعلن المتحدث بإسم السفارة الأميركية في لبنان جيك نيلسون أن أعيرة نارية أطلقت على السفارة مساء الأربعاء دون وقوع إصابات.



وقال: "عند الساعة 10:37 مساءً بالتوقيت المحلي، تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة الأميركية".



وأوضح المتحدث بإسم السفارة الأميركية في لبنان أنه "لم تقع إصابات، ومنشأتنا آمنة. ونحن على اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون في البلد المضيف".