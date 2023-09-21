ميقاتي: لبنان ما زال يرزح تحت موجات متتالية من النزوح

ميقاتي: لبنان ما زال يرزح تحت موجات متتالية من النزوح

أمام الأمم المتحدة، أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن أمله في أن يمارس مجلس النواب دوره السيادي في الفترة المقبلة بانتخاب رئيس للجمهورية.



وقال إن البلاد تكابد في مواجهة أزمات عديدة ومتداخلة، مشيرًا إلى مرور إثني عشر عامًا على الأزمة السورية.



وأشار إلى أن لبنان ما زال يرزح تحت موجات متتالية من النزوح طالت تداعياتها الإقتصادية والإجتماعية كل مظاهر الحياة فيه.