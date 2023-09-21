السفير السعودي يستقبل نظيره الفرنسي

السفير السعودي يستقبل نظيره الفرنسي

إستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري في مقر إقامته باليرزة اليوم سفير فرنسا الجديد لدى لبنان هيرفيه ماغرو.



وجرى إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى التعاون المشترك بين السفارتين.



وتطرق اللقاء إلى بحث آخر تطورات الأوضاع والمستجدات على الساحة اللبنانية لا سيما الإستحقاق الرئاسي وضرورة إنجازه بأسرع وقت ليستطيع لبنان الخروج من أزماته المختلفه، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا المختلفة ذات الإهتمام المشترك.