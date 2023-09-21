سامي الجميل: تفاقم الحوادث لن يكون من مصلحة مفتعليها

سامي الجميل: تفاقم الحوادث لن يكون من مصلحة مفتعليها



كتب رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل على منصة "إكس": "من عين إبل إلى عوكر، شهد يوم أمس حدثين خطيرين يكشفان نيةً لدى من يدمر الجمهورية بالتصعيد الميداني. حواجز وتدقيق بالهويات وإطلاق نار على سفارات، مشاهد يرغب اللبنانيون بالقضاء عليها عبر بناء دولة ذات هيبة. حذار تفاقم هذه الحوادث فهي لن تكون من مصلحة أحد وخاصة مفتعليها".