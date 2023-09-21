الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
31
o
الجنوب
29
o
البقاع
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
31
o
الجنوب
29
o
البقاع
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مؤسسات تجارية وصناعية في النبطية تتلقى إنذارات
أخبار لبنان
2023-09-21 | 06:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مؤسسات تجارية وصناعية في النبطية تتلقى إنذارات
وجّه فريق من مفتشي دائرة العمل، في منطقة تول الصناعية، إنذارات خطّية بوجوب تطبيق قانون العمل وعدم استخدام عمال سوريين من دون إجازات عمل ووجوب التزام قانون الضمان الاجتماعيّ.
أخبار لبنان
مفتشي دائرة العمل
تول الصناعية
إنذارات
قانون العمل
عمال سوريين
التالي
محاضر ضبط في الجنوب
بين المخدرات والسلاح غير المرخّص فوج حرس بيروت يوقف متورطين
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:27
"مشروع وطن الإنسان": الإستمرار في الفراغ الرئاسي تهديد للبنان الكيان والهويّة
أخبار لبنان
09:27
"مشروع وطن الإنسان": الإستمرار في الفراغ الرئاسي تهديد للبنان الكيان والهويّة
0
أخبار دولية
09:22
الجيش الأوكراني يؤكد ضرب مطار عسكري روسي في القرم
أخبار دولية
09:22
الجيش الأوكراني يؤكد ضرب مطار عسكري روسي في القرم
0
أخبار دولية
09:14
وصول أول سفينة قمح أوكراني الى اسطنبول منذ انتهاء العمل بالاتفاق الدولي
أخبار دولية
09:14
وصول أول سفينة قمح أوكراني الى اسطنبول منذ انتهاء العمل بالاتفاق الدولي
0
أخبار دولية
09:04
واشنطن تمنح إقامات وتصاريح عمل موقتة لنحو نصف مليون فنزويلي
أخبار دولية
09:04
واشنطن تمنح إقامات وتصاريح عمل موقتة لنحو نصف مليون فنزويلي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:27
"مشروع وطن الإنسان": الإستمرار في الفراغ الرئاسي تهديد للبنان الكيان والهويّة
أخبار لبنان
09:27
"مشروع وطن الإنسان": الإستمرار في الفراغ الرئاسي تهديد للبنان الكيان والهويّة
0
اقتصاد
08:42
إجتماع عمل في غرفة بيروت وجبل لبنان وضع اللمسات الأخيرة لمشاركة لبنان في "أكسبو قطر"
اقتصاد
08:42
إجتماع عمل في غرفة بيروت وجبل لبنان وضع اللمسات الأخيرة لمشاركة لبنان في "أكسبو قطر"
0
امن وقضاء
08:32
قائد الجيش يبحث في اوضاع لبنان والمنطقة مع ريزا
امن وقضاء
08:32
قائد الجيش يبحث في اوضاع لبنان والمنطقة مع ريزا
0
امن وقضاء
08:12
قوى الامن: توقيف مطلوب بجرم سرقة بعدما حاول اجتياز حاجز ضهر البيدر
امن وقضاء
08:12
قوى الامن: توقيف مطلوب بجرم سرقة بعدما حاول اجتياز حاجز ضهر البيدر
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
هل حان أوان توقيع إتفاق سلام ينهي الحرب في اليمن؟
تقارير نشرة الاخبار
13:53
هل حان أوان توقيع إتفاق سلام ينهي الحرب في اليمن؟
0
فنّ
2023-09-07
بعد مرور 3 أشهر على ولادة ابنهما... انفصال آل باتشينو ونور الفلاح: ماذا عن حضانة الطفل؟
فنّ
2023-09-07
بعد مرور 3 أشهر على ولادة ابنهما... انفصال آل باتشينو ونور الفلاح: ماذا عن حضانة الطفل؟
0
خبر عاجل
11:36
ميقاتي للـLBCI: لم اسمع من نائبة وزير الخارجية الأميركية عن سقوط المبادرة الفرنسية وأرى جموداً على صعيد مساعدة لبنان الى حين انتخاب الرئيس وتنفيذ الإصلاحات ولم يفاتحني احد بإسم العماد جوزيف عون كمرشح
خبر عاجل
11:36
ميقاتي للـLBCI: لم اسمع من نائبة وزير الخارجية الأميركية عن سقوط المبادرة الفرنسية وأرى جموداً على صعيد مساعدة لبنان الى حين انتخاب الرئيس وتنفيذ الإصلاحات ولم يفاتحني احد بإسم العماد جوزيف عون كمرشح
0
منوعات
2023-09-20
تركت حفل زفافها بعد أن حطم زوجها الكعكة في وجهها...اليكم ما حصل!
منوعات
2023-09-20
تركت حفل زفافها بعد أن حطم زوجها الكعكة في وجهها...اليكم ما حصل!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:53
السياسة والاقتصاد بين سوريا والصين
تقارير نشرة الاخبار
07:53
السياسة والاقتصاد بين سوريا والصين
0
أخبار دولية
07:52
رئيسي: إذا طبّعت السعودية علاقاتها مع إسرائيل فسيشكل ذلك خيانة للقضية الفلسطيينية
أخبار دولية
07:52
رئيسي: إذا طبّعت السعودية علاقاتها مع إسرائيل فسيشكل ذلك خيانة للقضية الفلسطيينية
0
أخبار لبنان
02:20
ميقاتي: لبنان ما زال يرزح تحت موجات متتالية من النزوح
أخبار لبنان
02:20
ميقاتي: لبنان ما زال يرزح تحت موجات متتالية من النزوح
0
أخبار دولية
16:54
ولي العهد السعودي: المملكة "أقرب" إلى التطبيع مع إسرائيل
أخبار دولية
16:54
ولي العهد السعودي: المملكة "أقرب" إلى التطبيع مع إسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
فلسطين وتونس والسعودية على لائحة واحدة…
تقارير نشرة الاخبار
13:55
فلسطين وتونس والسعودية على لائحة واحدة…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
هل حان أوان توقيع إتفاق سلام ينهي الحرب في اليمن؟
تقارير نشرة الاخبار
13:53
هل حان أوان توقيع إتفاق سلام ينهي الحرب في اليمن؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
غليان في الجنوب وسط عراضات فتنوية... والجيش يحذر
تقارير نشرة الاخبار
13:49
غليان في الجنوب وسط عراضات فتنوية... والجيش يحذر
0
رياضة
13:45
انطلاق بطولة دوري ابطال اوروبا بانتصاريين باريسيين
رياضة
13:45
انطلاق بطولة دوري ابطال اوروبا بانتصاريين باريسيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
ايطاليا تدعم الشباب والمناخ في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:42
ايطاليا تدعم الشباب والمناخ في لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:29
ما جديد عملية اطلاق النار على السفارة الاميركية في عوكر؟
خبر عاجل
02:29
ما جديد عملية اطلاق النار على السفارة الاميركية في عوكر؟
2
تقارير نشرة الاخبار
13:49
غليان في الجنوب وسط عراضات فتنوية... والجيش يحذر
تقارير نشرة الاخبار
13:49
غليان في الجنوب وسط عراضات فتنوية... والجيش يحذر
3
منوعات
14:12
"نشاط زلزالي أقوى قادم".. توقع مخيف جديد للعالم الهولندي!
منوعات
14:12
"نشاط زلزالي أقوى قادم".. توقع مخيف جديد للعالم الهولندي!
4
فنّ
04:15
هل توفي والد وديع الشيخ مقتولاً... ومن الفاعل؟!
فنّ
04:15
هل توفي والد وديع الشيخ مقتولاً... ومن الفاعل؟!
5
آخر الأخبار
17:53
رويترز عن متحدث باسم السفارة الاميركية في بيروت: اطلاق نار على مبنى السفارة بدون وقوع اصابات
آخر الأخبار
17:53
رويترز عن متحدث باسم السفارة الاميركية في بيروت: اطلاق نار على مبنى السفارة بدون وقوع اصابات
6
منوعات
11:17
مشهد لا يصدق... انفجار حوت أحدب يتسبب ببحر من الدماء! (فيديو)
منوعات
11:17
مشهد لا يصدق... انفجار حوت أحدب يتسبب ببحر من الدماء! (فيديو)
7
منوعات
12:36
شربت السم بسبب حبيبها... رسالة انتحار تركتها كشفت كل التفاصيل: صورني وهددني!
منوعات
12:36
شربت السم بسبب حبيبها... رسالة انتحار تركتها كشفت كل التفاصيل: صورني وهددني!
8
أخبار دولية
15:41
العثور على دبابة اسرائيلية مسروقة في باحة للخردة
أخبار دولية
15:41
العثور على دبابة اسرائيلية مسروقة في باحة للخردة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More