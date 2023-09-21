مؤسسات تجارية وصناعية في النبطية تتلقى إنذارات

وجّه فريق من مفتشي دائرة العمل، في منطقة تول الصناعية، إنذارات خطّية بوجوب تطبيق قانون العمل وعدم استخدام عمال سوريين من دون إجازات عمل ووجوب التزام قانون الضمان الاجتماعيّ.