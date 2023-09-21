محاضر ضبط في الجنوب

نظّم مراقبو مصلحة الاقتصاد في الجنوب في مؤسسات تجارية في بلدة جناتا محضري ضبط بسبب بيع محطة محروقات البنزين الـ٩٥ اوكتان بسعر أعلى من السعر الرسمي الصادر عن وزارة الطاقة.

ولامتلاك سوبرماركت كمية من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمعروضة على الرفوف اضافة ولعدم اعلان اسعار البضاعة لتُحجز هذه البضاعة المضبوطة وتلفها.